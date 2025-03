Caso $LIBRA: Juan Grabois pidió que tres damnificados sean aceptados como querellantes

El dirigente remarcó que la Justicia de Estados Unidos aceptó la demanda colectiva presentada por el estudio Burwick Law y, si la Cámara no acepta las querellas de sus clientes, los argentinos estarán en inferioridad de condiciones con respecto a los damnificados estadounidenses.

"No nos podemos quedar atrás. No podemos ser una vergüenza nacional que no defienda a sus ciudadanos estafados", sostuvo. En este sentido, afirmó que el caso configura una "estafa a cielo abierto" que incluye tres delitos: la estafa en sí misma, la utilización de la investidura presidencial para la promoción de negocios privados y el tráfico de influencias.

Juan Grabois en Comodoro Py por el criptogate 18-03-25 La Cámara Federal de Apelaciones debe decidir si acepta la querella.

"Todos estos co-acusados, a través de presuntos sobornos que habría recibido la señora Karina Milei, lograron llegar hasta Milei. Entonces, una banda de delincuentes llega hasta el Presidente; el Presidente se prende en un negocio privado y lo promueve, y esa promoción hace que nuestros clientes sean estafados y pierdan plata", resumió.

Grabois señaló que esta causa se lleva adelante "en un momento donde el avasallamiento del Estado de Derecho, y particularmente del Poder Judicial, es tremendo". "En un momento así, que los ciudadanos no puedan querellar y defender su derecho es abonar esta deriva autoritaria que está cursando la Argentina", sostuvo.

"Quiero pedirles que acepten a nuestros clientes, Juan Pablo, Iván y Matías, tres argentinos jóvenes que fueron estafados en su buena fe por su ídolo y que van a estar en inferioridad de condiciones con unos 40, 50 querellantes que hay en Estados Unidos, que se han presentado con un estudio muy importante y han sido aceptados", concluyó.

En la audiencia también estuvieron los abogados defensores de los empresarios involucrados, Mauricio Novelli y Sergio Morales, quien a su vez es exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).