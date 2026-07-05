Crisis económica: el consumo de lácteos volvió a caer en mayo, golpeado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo Las ventas de productos lácteos registraron una nueva baja durante mayo y profundizaron la tendencia negativa del año. Por Agregar C5N en









Crisis económica: el consumo de lácteos volvió a caer en mayo, golpeado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo

El consumo de productos lácteos volvió a caer en mayo, en un contexto marcado por la persistencia de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios durante el gobierno de Javier Milei. De acuerdo con un relevamiento del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las ventas retrocedieron 1,8% frente a abril y, si se toma el promedio diario, la caída alcanzó el 5%.

El informe también reflejó un desempeño negativo en la comparación interanual. Frente a mayo de 2025, las ventas en volumen disminuyeron 0,8%, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses del año registra una baja del 1,4%. Medido en litros de leche equivalente, el descenso acumulado llega al 1,6%, una señal de que el mercado interno todavía no consigue recuperar los niveles de consumo del año pasado.

Desde el sector atribuyen esta situación a la pérdida de capacidad de compra de los hogares. Con una mayor proporción de los ingresos destinada al pago de tarifas, transporte y otros servicios, los alimentos resignan espacio dentro del presupuesto familiar. Como consecuencia, muchos consumidores optan por reducir las cantidades compradas o reemplazar productos tradicionales por alternativas de menor costo, al tiempo que continúa creciendo el circuito informal de comercialización.

Qué pasó con el consumo de quesos y yogures Dentro de los distintos segmentos, los quesos continúan siendo el rubro que mejor resiste la caída del consumo. Según el OCLA, mostraron mejoras en las mediciones mensual, interanual y acumulada, aunque buena parte de ese desempeño estuvo impulsado por promociones, descuentos y una fuerte competencia entre marcas, especialmente en variedades de menor precio.

La realidad es distinta para los yogures, postres y leches saborizadas. Si bien algunos de estos productos lograron recuperarse parcialmente tras el fuerte desplome registrado en 2024, todavía no alcanzan los niveles de consumo previos. En el caso de los yogures y postres, incluso volvieron a mostrar una retracción en lo que va de 2026 y acumulan una caída del 3,4% durante los primeros cinco meses del año, reflejando que siguen siendo productos que muchas familias relegan cuando el presupuesto no alcanza.