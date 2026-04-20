Felipe Pettinato fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por la muerte del neurólogo El acusado optó por guardar silencio también en su última intervención ante el tribunal. Por el momento no irá a la cárcel. Por + Seguir en







Felipe Pettinato fue condenado a 3 años de prisión en suspenso

El Tribunal Oral N°14 condenó este lunes a Felipe Pettinato a 3 años de prisión en suspenso en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. El caso se remonta al 16 de mayo de 2022, cuando un incendio en un departamento del barrio porteño de Belgrano terminó con la vida del médico.

“El Tribunal resuelve imponer a Felipe Juan Pettinato la condena única de tres años de prisión en suspenso y costas por resultar autor material y penalmente del delito de incendio culposo seguido de muerte hecho del 16 de mayo de 2022 en concurso real con el delito de abuso sexual simple, hecho del 8 de marzo de 2018 por el que fuera condenado el 29 de abril de 2024 por el Juzgado Correccional N°1 de San Isidro", sostuvo el juez Enrique Gamboa en la lectura del veredicto.

Antes de que se conozca la decisión judicial, el imputado tuvo la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras, pero volvió a optar por el silencio, tal como lo hizo a lo largo de todo el proceso. “No voy a hablar ante el veredicto”, expresó de manera breve durante la audiencia realizada de forma remota.

El juicio atravesó siete jornadas en las que expusieron más de una decena de testigos y especialistas. En ese marco, la acusación sostenía que Pettinato fue responsable de iniciar el fuego.

Sin embargo, la postura del Ministerio Público, representado por el fiscal Fernando Klappenbach, se inclinó por una interpretación menos gravosa. Según su planteo, existen dudas sobre la intencionalidad y consideró que el hecho podría tratarse de un estrago culposo, es decir, un incendio provocado sin intención, aunque con consecuencias fatales.

Del lado de la querella, encabezada por Delia Muzio, se insistió en que el acusado no actuó para evitar el desenlace trágico y se solicitó una pena más severa. En contraposición, la defensa reclamó la absolución.