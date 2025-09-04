Carta a los candidatos de este domingo acerca de la trata de personas

“Instamos a los candidatos a legisladores provinciales a que se comprometan en las acciones contra el tráfico humano, entendiendo que tienen un papel fundamental que les confiere el pueblo con su voto”, escribieron laicos, militantes, religiosas y curas que integran el Equipo No a la Trata, un aérea de la iglesia católica que depende de la Comisión Nacional de Justicia y Paz que a su vez tiene a la cabeza al órgano político y administrativo de los obispos argentinos, llamada la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Aprovechando que el próximo domingo 7 ocurrirá la elección a cargos de senadores, diputados y consejeros escolares la iglesia católica insta a los candidatos, que deberán asumir el 10 de diciembre, a que se comprometan con una batería de medidas.

María Laura Roger, monja y coordinadora del Equipo No a la Trata, contó a C5N que la distribución del documento a los candidatos “fue más bien artesanal, vía algunos miembros del Equipo como Nancy Monzón, que fuera diputada y autora de la ley antitrata en la provincia” y que no hubo distribución del documento vía Pastoral Social Nacional, ni porteña, “aunque el Padre Dante (por Braida, titular de la Pastoral y obispo en La Rioja) sí estaba en conocimiento”.

En la carta a los candidatos se les pidió aumento del presupuesto destinado al acompañamiento de las víctimas, “es clave el incremento del Fondo Rotativo de Abastecimiento para Brindar Respuesta a las Víctimas de Trata creado por el Decreto 500 E/2017”, que haya un “funcionamiento regular de la Oficina Provincial de Lucha contra la Trata, es el espacio de articulación intersectorial e interinstitucional creado con el fin de articular y motorizar políticas integrales en la materia”.

Asimismo, desde el Equipo No a la Trata solicitaron a los futuros legisladores la implementación del sistema de refugios para víctimas de Trata de Personas, como señala la ley provincial Nº 14.473". A su vez instaron a "poner en funcionamiento el Observatorio de Trata de Personas, que permita proveer estadísticas oficiales de acceso público". Además señalaron a los candidatos que falta la "elaboración de un plan bianual provincial y monitoreo de su ejecución, como está estipulado en la Ley 14453, es importante que la puesta en marcha de la Oficina Provincial de Lucha contra la Trata de Personas sea acompañada de la planificación que contemple acciones en la prevención, persecución del delito, asistencia a las víctimas y fortalecimiento institucional; y poniendo el foco en la justicia se pide incorporar medidas contra la revictimización en el Código Procesal Penal de la Provincia, como la Cámara Gesell, para la toma de declaraciones "evitando toda situación de revictimización de las víctimas de la Trata de Personas y sus delitos conexos". Y, por último, exigieron contar con nuevas herramientas y actualización profesional, "como equipamiento y software destinado a fortalecer una política criminal proactiva".

La hermana Roger anticipó a este medio que previo a la elección legislativa nacional, para el próximo mes, elaborarán otro documento para los candidatos. Uno de los pocos obispos en denunciar la trata en estos tiempos es Adolfo "Fito" Larregain: "Es alarmante, viendo las estadísticas del Ministerio de Justicia nacional de los últimos años entre el 2020 y mayo de 2024, se recibieron más de 7500 denuncias por trata de personas”, expresó el arzobispo de Corrientes que ha movilizado junto a la hermana Martha Pelloni, titular de Infancia Robada, en la Ciudad de Buenos Aires como en la diócesis a su cargo por la desaparición de Loan Peña, de 5 años. El Equipo "No a la Trata" lo integran desde la Comisión Episcopal para la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, Acción Católica Argentina, Red Kawsay, UMOFC (Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas), Vínculos en Red, Liga de Madres de Familia, Fundación La Alameda, Asociación Argentina de Cultura, Mujeres Bautistas, y representantes de la política y de la academia que trabajan la temática.