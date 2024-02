Carlos Linares, senador de Chubut: "Javier Milei ataca al territorio nacional desconociendo la democracia"

"Al Presidente le pareció poco pelearse con el Congreso bastardeando los distintos poderes del país por lo que ahora lo vemos atacando al territorio nacional desconociendo la democracia", expresó Linares en referencia al brutal ajuste del Gobierno sobre los territorios provinciales mediante el recorte del envío de fondos de coparticipación federal, como así también con la quita de subsidios al transporte y la eliminación del FONID.

Si bien el senador manifestó su total respaldo al gobernador en defensa de los intereses de la provincia y de los chubutenses, también recordó que Torres y Juntos por el Cambio apoyó a La Libertad Avanza en el balotaje y acompañó las medidas anunciadas en las primeras semanas de gestión.

"Juntos por el Cambio es uno de los culpables de lo que está pasando. Son socios de Milei. Hoy vemos a los gobernadores del PRO e integrantes cambiemitas haciendo solicitadas contra el Gobierno pero hasta hace muy poco tiempo acompañaron las medidas en desmedro de las provincias", señaló Linares.

Ante esa situación, el legislador desestimó que la provincia de Chubut pueda cortar el suministro de gas y petróleo a Nación e indicó que si los gobernadores de Juntos por el Cambio quieren frenar el ajuste libertario deben dar quórum para derogar el DNU de Milei que atenta "contra los intereses de las provincias y distintos derechos de sus ciudadanos".

"La promesa de cortar el suministro de petróleo es imposible de llevar a cabo. El que conoce la industria petrolera sabe que eso no se puede hacer. No se puede suspender algo tan importante para la provincia de Chubut como la exportación de crudo. Si parás la producción, se puede llegar a perder el pozo completo", explicó el senador.

"Nosotros acompañamos al gobernador en el reclamo de los fondos que le corresponden a Chubut y a sus ciudadanos pero para frenar el ataque a la democracia tenemos como alternativa al Congreso de la Nación. Ahí tenemos que poner fin a los avasallamientos sobre los intereses de cada provincias", aseveró.

En ese sentido, Linares denunció el "doble discurso" en Juntos por el Cambio al señalar que por un lado se oponen la "motosierra" sobre las distintas jurisdicciones pero por el otro no están dispuestos a debatir el DNU en el Congreso.

"Los mismos que hoy están enfrentados a este Gobierno no nos acompañan donde nos tienen que acompañar, que es dando el quórum para la derogación del DNU. Milei no tiene límites como no los tiene Victoria Villarruel en el Senado. Todo esto se soluciona desde el Congreso pero los senadores que están en contra del DNU y del ajuste no están dispuestos a discutir las políticas del Gobierno en el recinto", completó.