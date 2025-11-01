Las repercusiones del arco político tras la salida de Guillermo Francos y el nuevo rol de Manuel Adorni

La noche del viernes tuvo una ola frenética de renuncias para el Gobierno, que trabaja a contrarreloj para disminuir el impacto de los daños. La oposición se centró en el ascenso del vocero presidencial.

A pesar de que en el Gobierno resolvieron con celeridad la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete , la oposición marcó la cancha en redes sociales y opinó sobre los llamativos cambios de nombres.

Con críticas al ascenso meteórico del vocero, legislador electo y ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el diputado Esteban Paulón relacionó a la fecha con un “Halloween libertario” y comparó el cambio con “el tren fantasma”.

Maximiliano Ferraro, por su parte, apuntó a la figura del nuevo jefe de Gabinete y retomó la polémica del mes de mayo, cuando se especulaba con que Adorni no asumiría su banca en la Legislatura Porteña en diciembre, a pesar de que él mismo lo había prometido: “Y no era más que un candidato testimonial. Fin”.

Néstor Pitrola, por su parte, escribió: " Un arribista de última generación como Adorni nuevo Jefe de Gabinete. Semejante crisis de gabinete es indicativa de que el voto chantaje no resuelve los fracasos con los que llegó el gobierno a la elección. Se avecinan tiempos tormentosos porque el único eje oficial es atacar a los trabajadores".

"Se va alguien que conoce el oficio. Espero que Manuel Adorni asuma el cargo para el que fue elegido por los porteños", lamentó la diputada representante de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli.

El Milei del "diálogo" nombra un gurka para aplicar la reforma laboral. Los trabajadores tienen que tomar nota, es una declaración de guerra. https://t.co/2DoJMIoIC5

De la vereda de enfrente, todo el oficialismo celebró la decisión del presidente Javier Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue una de las principales caras. Si bien le mostró su respaldo a Adorni, también dejó palabras de fraternidad para con Francos.

“Ha sido un honor trabajar contigo, Guille. Gracias por tu patriotismo y por tu excelente trabajo”. La diputada Lilia Lemoine también se sumó a las muestras de afecto: “Tenerlo con nosotros fue un lujo demasiado grande. Gracias por tanto, Guillermo”.

"Ha sido un honor trabajar contigo Guille. Muchísimas gracias por tu dedicación, por tu patriotismo y por tu excelente trabajo.

Te mando un abrazo grande"

— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 1, 2025

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y transformación del estado, hizo un tuit conjunto en el que despidió a Catalán y Francos y también le dio la bienvenida a Adorni al gabinete.

"Fue un placer y un honor trabajar, tanto con Francos como con Catalán estos dos años. A Guillermo lo conozco hace tiempo y en estos dos años nunca dejó de ser el Señor que siempre conocí. A Lisandro lo conocí en la gestión y pude constatar que era de la misma madera. Estoy seguro que el viaje sigue para ambos. Felicitaciones también a Manuel Adorni por la designación. Espalda con espalda para las batallas por la libertad de los argentinos. VLLC!".

También se sumó el ministro de Salud, Mario Lugones: “Francos brindó un gran servicio a este proyecto transformador liderado por el Presidente”, señaló. Sandra Pettovello, como parte de la cartera de ministros, también dedicó sentidas palabras a su par.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPettovelloOK/status/1984462313374564364&partner=&hide_thread=false Gracias, gracias, gracias, por todo Guille. @GAFrancosOk



— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) November 1, 2025

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también se expresó sobre las salidas durante las primeras horas del sábado: "Su trabajo fue decisivo para sostener la gobernabilidad y avanzar en el cambio que la Argentina necesitaba".

Ramiro Marra, por su parte, comparó la salida con una jugada de fútbol en tono irónico: “Estás ganando el partido y sacás al 9 por el que juega de 2... El fútbol no tiene explicaciones. Al 2 lo vamos a extrañar”.

Guillermo Francos presentó este viernes a la noche su renuncia como jefe de Gabinete en la primera cambio de funcionarios tras la contundente victoria del oficialismo en las elecciones nacionales legislativas: lo reemplazará el actual secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni. "Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno", expresó.

En su cuenta personal de X, el ahora exfuncionario ratificó su salida en medio de la reunión del presidente Javier Milei, en la Quinta de Olivos junto a Mauricio Macri: "Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre", anunció Francos.

Señor Presidente de la Nación

"Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno…" — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025

En el mismo sentido, le dio las gracias al mandatario presidencial: “Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno”, agregó. A pesar de negar varias veces su salida del Gobierno, Francos confirmó su renuncia a través de las redes sociales.

El exjefe de Gabinete de ministros había asumido el 3 de junio de 2024, tras reemplazar a Nicolás Posse, quien tuvo un fugaz paso en un puesto estratégico para el gobierno libertario, en busca de gobernabilidad. Su última gestión fue la trascendental reunión con los 18 gobernadores y dos vices que se llevó adelante el jueves en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada tras la victoria en los comicios de medio término.

“Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”, afirmó tras su salida.

La Oficina del Presidente comunicó la renuncia de Guillermo Francos

“El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él”, expresaron desde la Oficina del Presidente.