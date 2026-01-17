Quiénes son los países europeos que se oponen al acuerdo con el Mercosur

En el marco del cierre del acuerdo multilateral entre Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina con el bloque comercial europeo, algunos países no están a favor porque creen que se trata de una "competencia desleal" para los productores locales.

Tras más de 25 años de idas y vueltas, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur logró finalmente el aval de los Estados miembros del bloque del Viejo Continente. Sin embargo, este pacto genera ciertos resquemores entre países europeos, con Francia a la cabeza, que se oponen a su firma.

Milei, sobre el acuerdo con la Unión Europea: "El mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación"

El objetivo es la creación de una de las mayores áreas de libre comercio del planeta, que abarcaría un mercado potencial de más de 720 millones de personas.

El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur contempla una reducción progresiva de la mayor parte de los aranceles a lo largo de los próximos 15 años .

Este esquema abriría las puertas del mercado europeo a exportaciones clave del bloque sudamericano, como carne vacuna, pollo, azúcar y soja, con una carga impositiva considerablemente menor que la actual.

Sin embargo, este escenario genera inquietud entre productores agrícolas europeos , quienes advierten que deberán competir con bienes cuyo costo final es más bajo.

Señalan que, en muchos países del Mercosur, las exigencias laborales y ambientales implican menores gastos, lo que ubica a sus productos en una posición más ventajosa y podría impactar negativamente en los agricultores del continente.

Francia contra la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Durante la semana, más de 1200 agricultores protestan contra el acuerdo del Mercosur, y más de 600 tractores se movilizaron por las calles de Francia.

"Productores lecheros de las regiones de Ardenas y Aisne bloquearon con tractores la sede de Lidl en París, protestando contra el acuerdo UE-Mercosur y las importaciones desleales que amenazan sus granjas locales", informaron medios franceses.

Según explicó para la BBC, Germán Ríos, profesor de Economía y Director del Observatorio de América Latina de IE University: "Los ganadores estarían en la industria y los servicios, mientras que los costos del ajuste irían a sectores de la agricultura, especialmente la carne de vacuno, las aves de corral, el azúcar y el etanol, donde las importaciones de competidores del Mercosur podrían ser significativas".

Aunque señalaron que podría existir un riesgo para los agricultores: "Podría generar pérdidas localizadas, lo que provocaría el cierre de explotaciones agrícolas y la pérdida de empleos en las regiones afectadas".,

Des éleveurs laitiers de l'Association des producteurs de lait indépendant (Apli) vont faire le siège du distributeur Lidl ce jeudi matin à Anthony au sud de Paris avant une distribution de lait "equitable faire France" place d'Italie.

Irlanda, Polonia, Hungría y Austria descontentos ante el acuerdo

Durante la semana, también agricultores irlandeses salieron a las calles para rechazar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Más de 27 mil personas asistieron a una protesta anti-Mercosur hace una semana organizada por el Independent Ireland. Este mismo escenario se repite en países como Polonia, Hungría y Austria.