Bullrich redobló la apuesta tras amenazar a Felipe Miguel: "¿Cómo le voy a pedir disculpas?"

La titular del partido por la oposición confirma lo visto en el video: “Le dije, conmigo no te metas, porque soy quizás la dirigente que más ha tenido clara la discusión con el kirchnerismo, que no es el caso del que estamos hablando. Entonces, no se puede tener doble discurso e ir por la tele insultando a una persona diciendo que es funcional al kirchnerismo, que es un insulto políticamente fuerte, y después venir tranquilo y sonriente y decirme ‘¿cómo estás?’. Conmigo no se jode”.

Noticia en Desarollo.-