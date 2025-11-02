ANSES: cómo me inscribo al Programa Hogar en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene abierta la inscripción de la asistencia económica que garantiza el acceso al gas envasado a precios subsidiados durante el próximo mes. Por







La inscripción puede completarse desde Mi Anses en pocos minutos, de forma digital. ANSES

El Programa Hogar permite acceder a un subsidio mensual para la compra de garrafas.

Está destinado a hogares sin conexión a la red de gas natural.

Los ingresos familiares no deben superar los 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

La inscripción se realiza en línea a través de Mi Anses. El Programa Hogar, impulsado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) junto con la Secretaría de Energía, continúa habilitado durante noviembre de 2025 para nuevos beneficiarios. Se trata de una ayuda económica que busca garantizar el acceso al gas envasado a familias de bajos ingresos y sin servicio de gas natural, cubriendo hasta el 80% del costo de la garrafa.

Programa Hogar de ANSES El Programa Hogar brinda un subsidio al gas envasado para hogares sin conexión a la red natural. ANSES Requisitos del Programa Hogar de ANSES Para acceder al beneficio, los hogares deben cumplir con una serie de condiciones socioeconómicas. Ningún integrante puede tener gas natural a su nombre ni estar inscripto en la Tarifa Social de Gas. Los ingresos familiares no deben superar los 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Si en el grupo conviviente hay una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se amplía a 3 SMVM.

En las provincias del sur —La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones— los límites son más amplios: 2,8 SMVM si no hay personas con discapacidad y 4,2 SMVM en caso contrario. Este subsidio mensual representa un alivio clave para los hogares sin acceso a la red de gas natural, ya que reduce significativamente el costo de consumo energético.

Cómo inscribirme al Programa Hogar de ANSES La inscripción al Programa Hogar se realiza completamente en línea, sin necesidad de acudir a una oficina de Anses.

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados. En el menú principal, seleccionar “Programas y Beneficios” → “Solicitar Tarifa Social” → “Programa Hogar”. Completar el formulario digital y descargar el comprobante de solicitud como constancia. Programa Hogar ANSES Los ingresos máximos permitidos varían según la región y la presencia de personas con discapacidad. ANSES El trámite es gratuito, rápido y seguro, y permite acceder al subsidio directamente desde el hogar, sin intermediarios ni gestiones presenciales.