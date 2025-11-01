1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Iñaki Gutiérrez, sobre los cambios en el gobierno de Javier Milei: "El Gabinete está centrado en sacar reformas"

El militante y referente digital libertario analizó la salida de Guillermo Francos y la llegada de Manuel Adorni, tras el resultado de las elecciones y pidió a los gobernadores que acompañen las reformas.

Por

El militante de LLA analizó los cambios del Gobierno tras el resultado de las elecciones.

C5N

El exasesor presidencial Iñaki Gutiérrez habló de los cambios en el Gabinete de Javier Milei, con la renuncia de Guillermo Francos, y su mano derecho, Lisandro Catalán, como jefe de ministros y ministro del Interior respectivamente. "El Gabinete está centrado en las reformas", aseguró.

Te puede interesar:

Nancy Pazos analizó la renuncia de Guillermo Francos y la llegada de Adorni: "Ganó Karina"

En el programa Fuera de Agenda, en C5N, con la conducción de Lautaro Maislin y Daniela Gian, el integrante de La Libertad Avanza habló de los resultados favorables al Gobierno en las elecciones del domingo: "Confío en lo que dice Guillermo Francos en su tuit de salida, que menciona que libera esa silla para darle espacio al Presidente. Va a darle aire para reorganizar con Manuel Adorni como Jefe de Gabinete de una manera distinta".

"Las herramientas de LLA ahora son mejores, con más diputados y más senadores y habiendo ganado en los lugares de donde son los gobernadores y que los pone en el momento histórico para acompañar estas reformas", aseguró.

Agregó: "Si el presidente lo designó a Manuel (Adorni) es porque considera que puede darle un aire distinto al Gobierno, y entiendo que a Mauricio Macri -que recién acaba de tuitear- no le puede gustar, a pesar de todos los que se sumaron después. Yo voté y millito por el presidente Milei. Confío totalmente en él", recordó.

Hizo un balance de los 2 años en el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado: "Milei conjuga lo que necesita con lo que nosotros somos. Por eso nos votó el 50%. Estos cambios se logran a través de alianzas y juntándonos con otros espacios. Bajamos un cambio después de haber pintado el país de violeta".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un Milei fortalecido tras las elecciones legislavidas pisa el acelerador.

Milei retoma la iniciativa y acelera el plan de ajuste ante la debilidad de la oposición

Domingo Cavallo celebró el triunfo oficialista pero advirtió por la política monetaria.

La advertencia de Cavallo, tras el triunfo de LLA: "La libertad también debe avanzar en lo monetario, cambiario y financiero"

El fuerte mensaje de Kicillof a Milei.

Carta abierta de Kicillof a Milei con fuertes críticas: "El futuro de la Argentina se construye con amor a la Patria"

El Gabinete de Javier Milei.

Cambios en el Gabinete de Milei: cómo quedará compuesto tras las renuncias de Francos y Catalán

Francos informó la renuncia en su cuenta de X. 

Las razones de la salida de Francos: "Una interna del Gobierno que tratan de acallar"

Catalán duró un mes y medio en el cargo de ministro del Interior.

Noche de salidas en el Gobierno: Catalán también renunció como ministro del Interior

Rating Cero

Big Ari se dirigió a sus seguidores con tres historias en Instagram.

El duro momento que vive Big Ari, de Gran Hermano, tras el violento asalto en su casa: "Esta vez me vencieron"

Los famosos no revelaron la identidad de la persona o personas que amedrentaron a su hija.

Acompañada por Marcelo Tinelli y Paula Robles, Juanita Tinelli denunció amenazas y ya tiene botón antipánico

Las redes se llenaron de opiniones divididas en torno al look que eligió la influencer.

Zaira Nara eligió un polémico look de transparencias en los Premios Ídolo

La comunidad LGBTIQ+ deliró tras la proyección del mensajes de Dua Lipa.

El mensaje de Dua Lipa que enloqueció a sus fans en la Marcha del Orgullo: "Siempre voy a estar a su lado"

La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y, tal como anunció la prensa especializada y la propia plataforma, se lanzó en Netflix el 31 de octubre de 2025, incorporándose al impulso de contenidos latinoamericanos que la compañía está reforzando para fin de año. 
play

Cuál es la trama de La mujer de la fila, la película de Natalia Oreiro que llegó a Netflix

Conocé la historia de la mediática pareja

Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

últimas noticias

Gonzalo y Karina serán padres por segunda vez.

Montiel y su pareja esperan su segundo hijo: el emotivo anuncio en redes

Hace 4 minutos
play

"El PRO no existe más": el picante debate en Indomables sobre los cambios de Javier Milei

Hace 10 minutos
El armamento fue fabricado en diferentes países de Europa y Sudamérica, entre ellos Argentina, Venezuela, Perú, Bélgica, Rusia, Alemania y Brasil.

La policía de Río de Janeiro hizo un nuevo recuento de las armas incautadas: fueron 120 y costarían más de $ 3 mil millones

Hace 28 minutos
Un Milei fortalecido tras las elecciones legislavidas pisa el acelerador.

Milei retoma la iniciativa y acelera el plan de ajuste ante la debilidad de la oposición

Hace 46 minutos
Domingo Cavallo celebró el triunfo oficialista pero advirtió por la política monetaria.

La advertencia de Cavallo, tras el triunfo de LLA: "La libertad también debe avanzar en lo monetario, cambiario y financiero"

Hace 1 hora