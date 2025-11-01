Iñaki Gutiérrez, sobre los cambios en el gobierno de Javier Milei: "El Gabinete está centrado en sacar reformas" El militante y referente digital libertario analizó la salida de Guillermo Francos y la llegada de Manuel Adorni, tras el resultado de las elecciones y pidió a los gobernadores que acompañen las reformas. Por







El militante de LLA analizó los cambios del Gobierno tras el resultado de las elecciones. C5N

El exasesor presidencial Iñaki Gutiérrez habló de los cambios en el Gabinete de Javier Milei, con la renuncia de Guillermo Francos, y su mano derecho, Lisandro Catalán, como jefe de ministros y ministro del Interior respectivamente. "El Gabinete está centrado en las reformas", aseguró.

En el programa Fuera de Agenda, en C5N, con la conducción de Lautaro Maislin y Daniela Gian, el integrante de La Libertad Avanza habló de los resultados favorables al Gobierno en las elecciones del domingo: "Confío en lo que dice Guillermo Francos en su tuit de salida, que menciona que libera esa silla para darle espacio al Presidente. Va a darle aire para reorganizar con Manuel Adorni como Jefe de Gabinete de una manera distinta".

"Las herramientas de LLA ahora son mejores, con más diputados y más senadores y habiendo ganado en los lugares de donde son los gobernadores y que los pone en el momento histórico para acompañar estas reformas", aseguró.

Agregó: "Si el presidente lo designó a Manuel (Adorni) es porque considera que puede darle un aire distinto al Gobierno, y entiendo que a Mauricio Macri -que recién acaba de tuitear- no le puede gustar, a pesar de todos los que se sumaron después. Yo voté y millito por el presidente Milei. Confío totalmente en él", recordó.