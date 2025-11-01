Iñaki Gutiérrez, sobre los cambios en el gobierno de Javier Milei: "El Gabinete está centrado en sacar reformas"

El exasesor presidencial Iñaki Gutiérrez habló de los cambios en el Gabinete de Javier Milei, con la renuncia de Guillermo Francos, y su mano derecho, Lisandro Catalán, como jefe de ministros y ministro del Interior respectivamente. "El Gabinete está centrado en las reformas", aseguró.
En el programa Fuera de Agenda, en C5N, con la conducción de Lautaro Maislin y Daniela Gian, el integrante de La Libertad Avanza habló de los resultados favorables al Gobierno en las elecciones del domingo: "Confío en lo que dice Guillermo Francos en su tuit de salida, que menciona que libera esa silla para darle espacio al Presidente. Va a darle aire para reorganizar con Manuel Adorni como Jefe de Gabinete de una manera distinta".
"Las herramientas de LLA ahora son mejores, con más diputados y más senadores y habiendo ganado en los lugares de donde son los gobernadores y que los pone en el momento histórico para acompañar estas reformas", aseguró.
Agregó: "Si el presidente lo designó a Manuel (Adorni) es porque considera que puede darle un aire distinto al Gobierno, y entiendo que a Mauricio Macri -que recién acaba de tuitear- no le puede gustar, a pesar de todos los que se sumaron después. Yo voté y millito por el presidente Milei. Confío totalmente en él", recordó.
Hizo un balance de los 2 años en el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado: "Milei conjuga lo que necesita con lo que nosotros somos. Por eso nos votó el 50%. Estos cambios se logran a través de alianzas y juntándonos con otros espacios. Bajamos un cambio después de haber pintado el país de violeta".