Catástrofe en Bahía Blanca: las historias de la tragedia y la solidaridad tras la inundación

Armada Argentina evacuación en Bahía Blanca 09-03-25 Instagram @armadaargentinaof

Magalí y José, vecinos que perdieron todo

"No tenemos ropa, no tenemos nada. Viste cuando estoy tendiendo en la soga, es el sacrificio de toda mi vida. Tengo los toallones, la sábana, la ropa, los zapatos... No tengo comida, están todos los locales cerrados. No tenés servicio para pagar, para acceder a las cosas. Tenés que esperar que te traigan, que te den, como si fueras un mendigo", afirmó Magalí en diálogo con el periodista Adrián Salonia en La Mañana, por C5N.

Entre lágrimas, la mujer contó como fueron esas horas decisivas donde temieron por sus vidas y la de sus hijos. "Fue horrible", aseguró entre lágrimas, alrededor de las cuatro de la tarde sacó a sus hijos y a su mamá y los llevó hasta una calle seca.

Embed - EL DRAMA DESPUÉS de la INUNDACION: "DORMIMOS TODA LA NOCHE EN EL TECHO"

"El agua empezó a subir y a subir", añadió. Además, contó que en un momento pensó que iban a morir ahogados mientras José, su marido, se quedó en el techo de su casa toda la noche: "Tuve impotencia de no poder hacer nada, mucha bronca. ¿Cómo hago para sacar el agua? Eso era mucha bronca".

Jubilados y jubiladas donaron ropa y alimentos

Grupo Indalo convoca a la cruzada solidaria Unidos por Bahía Blanca, para recolectar lavandina, agua, colchones, alimentos no perecederos, pañales descartables, calzado o ropa. En la puerta del canal, muchas personas se acercaron para ayudar y brindar unas palabras sobre la situación que miles de personas están viviendo.

Una de las personas que se acercó fue Verónica, del Centro Cultural y Comunitario Abuela Elvira de Villa Domínico, a bordo de una camioneta repleta de bolsas. "Estábamos con tantas ganas de poder ayudar y no teníamos cómo trasladar las cosas, acá estamos para acompañar", expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

También habló con Justo Alfio, un vecino de la zona de 88 años. "Vengo a traer lo que pude. Vengo por cristiano y por peronista. Esto es para los que lo necesitan", sostuvo.

“Tengo una bronca bárbara, no puedo ni hablar, esto es una manga de bichos malignos. Los jubilados nos cagan a palos es una cosa de locos”, expresó entre lágrimas un jubilado que acercó ropa, zapatillas y todo lo que tenía para poder ayudar, pero no pudo hablar mucho por la emoción.

La médica que rescató a los bebés del Hospital Penna

"Es una experiencia que nunca pensamos que íbamos a tener que atravesar, la primera vez en la vida que nos sucede algo parecido. Realmente fue todo tan rápido que solamente pensamos en sacar a los bebés", relató la neonatóloga Sonia Scardapane (MN 94.388) en La Mañana por C5N.

"Nos repartimos con mi compañera de guardia y las enfermeras por sectores. Las incubadoras no se pudieron trasladar porque no funcionaban los ascensores. Se llevó a los más chiquititos hasta donde se pudo y después se trasladaron en brazos, una parte a Pediatría y la otra parte a un sector del primer piso que es una residencia para mamás", explicó.

Embed - HEROÍNAS en MEDIO de la TRAGEDIA: RESCATARON a 15 BEBÉS de la INUNDACIÓN

La doctora señaló que trabajaron "muy bien" y "rápido" a pesar de que "no es nada que uno pueda tener organizado, porque nunca nos imaginamos que íbamos a tener que pasar una situación así. Nuestros jefes no tenían manera de llegar pero siempre al teléfono, acompañándonos, y gracias a Dios salió todo bien", sostuvo.

El desesperado pedido de una vecina de Bahía Blanca: "Ojalá que alguien se acuerde de nosotros"

Una vecina de Bahía Blanca contó los angustiantes momentos que se vivieron en esa ciudad durante el temporal del viernes pasado y pidió que "manden ayuda" para el Barrio Universitario, una de las zonas afectadas, donde "entró el agua de golpe" a las casas y la gente "pensaba que se moría".

"Es una angustia terrible. Mi familia está bien, pero mis sobrinos perdieron todo: un metro de agua en el Barrio Universitario, entró el agua de golpe, pensaban que se morían. Mi hermano caminó 10 cuadras para ir a la casa de su hijo bajo un mar terrible, corriendo riesgo su vida", relató Graciela a C5N.

En diálogo con el móvil de Adrián Salonia para Argentina en Vivo, la mujer aseguró que "no tenemos ayuda de nadie, no se presentó nadie", y recién pudo comunicarse con sus familiares que viven fuera de la ciudad este domingo por la mañana, cuando se restableció el servicio de luz.

Embed - El TESTIMONIO de una VECINA de BAHÍA BLANCA: "NO tenemos AYUDA de NADIE"

El drama de los vecinos de Ingeniero White: "Tenía agua hasta el pecho"

La localidad de Ingeniero White, en la zona portuaria de Bahía Blanca, fue una de las más afectadas por el temporal que causó, al menos, 16 muertes y más de 1.400 evacuados. A dos días de la tormenta, el agua no descendió y un grupo de vecinos permanece en el lugar para cuidar las viviendas ante posibles robos.

Adrián le contó a C5N que le ingresó agua "hasta el pecho", perdió todo, aunque pudo resguardar a su esposa y su perro. "La ayuda es ente los vecinos, tratando de que no nos roben. Nos quedamos en la casas para que no sufran ningún robo. Quedamos muy poquitos acá".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Un señor donó ropa en C5N y mostró su enojo con el Gobierno: "Tengo una bronca bárbara"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Un hombre se acercó a la puerta de C5N, en Olleros 3551, para realizar una donación de ropa y zapatos de mujer. "Al agarrar una campera que tengo, que es espectacular, me puse a llorar", relató al dialogar con Justo Lamas y Diana Deglauy.

Más adelante, se quebró al hablar del contexto político y económico en el que se encuentran los jubilados: "Tengo una bronca bárbara. Son una manga de bichos malignos, hay que esperar que se vayan. A nosotros los jubilados nos cagan a palos. La verdad es que no puedo hablar. Esta gente se tiene que ir, no quieren a nadie".