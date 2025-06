Bahía Blanca: vecinos cortaron la ruta 252 en reclamo del subsidio vetado por Javier Milei

El Hospital Dr. José Penna de Bahía Blanca sigue en crisis: "Tenemos cirujanos infantiles pero no tenemos quirófanos"

" La ruta 252, que bordea la zona portuaria y termina en el puerto de Ingeniero White, está cortada por los vecinos . Reclaman que no han recibido ayuda de Nación, que estaba previsto que fuera entre 2 y 3 millones de pesos, sólo recibieron el subsidio de 800.000 pesos del gobierno bonaerense ", explicó el periodista Bernardo Magnago , desde el móvil de C5N .

Uno de los manifestantes expuso la situación en Argenzuela: "No es política, necesitamos ayuda. ¡Se me está cayendo a pedazos la casa! El agua me rompió todo y la verdad es que nos mató. Hizo destrozos más allá de lo material, ya que también nos complicó la convivencia. Encima, nos robaron y nos sacaron los cables".

Ante la protesta de la gente, en las últimas horas hubo un contacto desde el Gobierno de La Libertad Avanza con los bahienses. "Empezaron a llegar mail desde el Gobierno nacional pidiendo una nueva documentación para ver si alguna vez le pagan...", aclaró el comunicador.

"Puede volver la discusión al Congreso"

La periodista Rosario Ayerdi aseguró que tras el veto que realizó Milei, la oposición analiza retomar la discusión en el recinto para poder: "No está cerrado el tema porque, si bien el Gobierno vetó la aprobación del Congreso, pero atención porque las fuerzas opositoras que aprobaron el proyecto están hablando en el Congreso. El bloque del veto quizá ya no lo tiene y puede volver la discusión al Congreso".