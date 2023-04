Axel Kicillof oficializó que las PASO bonaerenses irán en simultaneo con las nacionales. 

El decreto 567/2023 publicado este sábado en el Boletín Oficial de la provincia, lleva las firmas del gobernador, el jefe de gabinete bonaerense, Martín Isaurralde, y la ministra de gobierno, María Cristina Álvarez Rodríguez

En una entrevista con Jorge Rial en Argenzuela, Kicillof había brindado los detalles de su decisión, que se hizo oficial hoy, y explicó que la Provincia "tiene una ley de PASO, que se adhiere a ley de PASO nacional y eso implica que la PASO es en la misma fecha" y que es "eso será así".

Luego de la decisión del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de desdoblar el formato de votación en CABA, el gobernador arremetió contra los precandidatos opositores en la que deslizaron esa medida como una posibilidad.

"Escuché a Santilli, a Espert (...) a los dos hablar de un desdoblamiento, supongo que con argumentos parecidos a los que ocurrió en la Ciudad", sin embargo se alejó de tomar una decisión semejante.

"Nosotros hoy tenemos una ley, no tenemos mayoría. Es un resorte que maneja el poder legislativo y nosotros no tenemos mayoría". De momento, indicó: "No tengo el resorte de hacer lo que se hizo en la Ciudad, para para decidir sobre las PASO", argumentó. De tenerlo, no sabría que haría porque decisiones como esa " son complejas".

Qué se vota en las PASO bonaerenses

De esta manera, y confirmado el no desdoblamiento de las PASO, el domingo 13 de agosto se elegirán en la provincia de Buenos Aires los candidatos para gobernador y vicegobernador, 23 senadores provinciales titulares y dieciséis suplentes, 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes, 135 intendentes, 1.097 concejales titulares y 706 suplentes.

Los cargos públicos serán repartidos de la siguiente manera: Sección Capital 3 senadores titulares y 3 suplentes, 15 diputados titulares y 8 suplente; Sección Segunda 5 senadores titulares y 3 suplentes; Sección Tercera 9 senadores titulares y 6 suplentes; Sección Cuarta: 14 diputados titulares y 8 suplentes; Sección Quinta 11 diputados/as titulares y 8 suplentes; Sección Sexta 6 senadores titulares y 4 suplentes; Sección Séptima 6 diputados titulares y 4 suplentes.