Elecciones 2023: Axel Kicillof confirmó que no desdoblará las elecciones en Provincia

En una entrevista con Jorge Rial en Argenzuela, el gobernante dio los detalles de su decisión y explicó que la Provincia "tiene una ley de PASO, que se adhiere a ley de PASO nacional y eso implica que la PASO es en la misma fecha" y que es "eso será así".

Tras la decisión del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta de desdoblar el formato de votación en CABA, Kicillof arremetió contra los precandidatos opositores que deslizaron esa medida como una posibilidad.

"Escuché a Santilli, a Espert (...) a los dos hablar de un desdoblamiento, supongo que con argumentos parecidos a los que ocurrió en la Ciudad", sin embargo se alejó de tomar una decisión semejante.

"Nosotros hoy tenemos una ley, no tenemos mayoría. Es un resorte que maneja el poder legislativo y nosotros no tenemos mayoría". De momento, indicó: "No tengo el resorte de hacer lo que se hizo en la Ciudad, para para decidir sobre las PASO", argumentó. De tenerlo, no sabría que haría porque decisiones como esa " son complejas".

El Frente de Todos irá a unas PASO

Kicillof ratificó que el Frente de Todos irá a unas PASO para elegir su candidato a presidente de cara a las elecciones de octubre. "Es la estrategia que fijó el Presidente", señaló.

En ese sentido reprochó que Alberto Fernández no haya construido un espacio para que todos los actores del Frente de Todos debatan la estrategia electoral y recordó que se había hecho la promesa de realizar una nueva reunión de la mesa política pero que por el momento "no hubo nuevas convocatorias".

La campaña contra la provincia de Buenos Aires

Kicillof denunció que hay una campaña para debilitar a su gestión de cara a las elecciones. "En los últimos días se vio mucha virulencia. La campaña largó con la cuestión de los fallos de los fondos buitres en el exterior", sostuvo.

"Todo tiene olor al 2015. ¿Justo en año electoral salen dos fallos seguidos de los fondos buitres desde el exterior contra nuestro gobierno?. No es causalidad", agregó.

En ese sentido expresó que la oposición sabe que "para sacar derechos" tienen un obstáculo: "ganar la provincia de Buenos Aires."

"Ellos dijeron que si no ganan la provincia no van a poder hacer lo que esperan hacer en la Nación que es lo mismo que hizo Macri más rápido y más hondo. Va a ser una campaña muy virulenta", advirtió.