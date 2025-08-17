17 de agosto de 2025 Inicio
Axel Kicillof pidió "reivindicar el patriotismo" de San Martín "con hechos concretos"

El gobernador bonaerense recordó al Padre de la Patria "por su gesta, pero sobre todo por sus ideas". "En nuestra provincia, la fuerza de esa lucha marca el rumbo de lo que tenemos que seguir haciendo, que es ni más ni menos que representar los intereses del pueblo", sostuvo.

Axel Kicillof reivindicó a José de San Martín a 175 años de su fallecimiento.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dedicó unas palabras al Padre de la Patria en un nuevo aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, que se conmemora este domingo 17 de agosto. "No alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades", sostuvo.

"Este 17 de agosto se hace imprescindible recordar a San Martín por su gesta, pero sobre todo por sus ideas. Porque no alcanza reivindicar su patriotismo con palabras sino con hechos concretos que defiendan la soberanía, los recursos y la igualdad de oportunidades", escribió el mandatario provincial en su cuenta de X.

"En nuestra provincia, la fuerza de esa lucha marca el rumbo de lo que tenemos que seguir haciendo, que es ni más ni menos que representar los intereses del pueblo", concluyó.

Axel Kicillof denunció las fake news impulsadas por el Gobierno: "Tienen una fábrica de truchadas"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof redobló sus críticas al Javier Milei y a La Libertad Avanza por impulsar una campaña sucia en su contra y aseguró que el Gobierno cuenta una “fábrica de truchadas” para generar noticias falsas. “Yo dije que no iba a ser una campaña sucia, sino roñosa, y lo están confirmando día a día”, expresó en diálogo con C5N.

“En la campaña de Capital, con inteligencia artificial hicieron a Mauricio Macri decir que no había que votar a su candidata sino a Adorni. Es una berretada”, recordó kicillof.

Luego señaló que esa lógica también se aplica en materia de seguridad, donde desde el Gobierno nacional se construye un relato de “baño de sangre” en la provincia mientras el propio Milei elogia a Patricia Bullrich como “la mejor ministra de la historia” por registrar la menor cantidad de homicidios en el país en 2023.

“Parece una tontería: ¿Cómo el país va a tener bajos homicidios si la provincia es un baño de sangre? Es contradictorio e imposible”, manifestó. "En los últimos dos años, Buenos Aires registró la tasa de homicidios más baja en 25 años, un dato clave para sostener los números nacionales", agregó.

Kicillof advirtió que la maquinaria de desinformación funciona con recursos públicos: “Es más fácil hacer un video, subirlo a redes, pautarlo con guita del Estado. En mi caso hicieron un video trucho; yo puedo desmentirlo con el original, pero al video falso lo ven millones y la desmentida apenas llegue a otro sector”.

Incluso acusó a un medio de comunicación, “pagado por Milei”, de difundir una noticia falsa sobre un supuesto cambio de lugares de votación ordenado por la gobernación. “Se trató de una decisión de la justicia electoral federal, donde el Ejecutivo no tiene nada que ver”, aclaró.

“Ellos tienen una fábrica de truchadas. Es la única fábrica que funciona en el país”, completó.

