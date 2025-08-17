El mensaje del Gobierno por el 17 de agosto: "Debemos continuar el legado del General San Martín" Desde Casa Rosada destacaron que "las condiciones extremas que atravesó el Ejército de los Andes para lograr la emancipación es testimonio fiel del coraje que caracterizaba" al Padre de la Patria. Por







El Gobierno destacó la gesta emancipadora de José de San Martín. Instituto Nacional Sanmartiniano

El Gobierno publicó un mensaje por el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, que se conmemora este domingo 17 de agosto en el que destacó la figura del Padre de la Patria. "Las condiciones extremas que atravesó el Ejército de los Andes para lograr la emancipación es testimonio fiel del coraje que caracterizaba al General San Martín y parte del legado que, como patriotas, debemos continuar", sostuvo el mensaje.

Desde la cuenta Casa Rosada en redes sociales se publicó un video que resalta la importancia del cruce de los Andes como "uno de los grandes hitos en su vida y en la historia de la independencia del continente".

El material comienza mezclando fechas y plantea que han pasado "208 años del paso a la inmortalidad del General Don José de San Martín", cuando en realidad ese tiempo ha transcurrido desde el cruce de los Andes, que ocurrió en el verano de 1817.

"Con un ejército de más de 5 mil hombres, entre soldados, auxiliares y voluntarios, logró atravesar la cordillera por seis pasos distintos, desplegando una operación militar de más de dos mil kilómetros de frente", expresa la locución.

"Las condiciones eran extremas: durante el día, el sol abrasador elevaba la temperatura. Por la noche, el viento helado y las mínimas bajo cero ponían a prueba la resistencia de todos. Las condiciones extremas que atravesó el Ejército de los Andes para lograr la emancipación es testimonio fiel del coraje que caracterizaba al General San Martín y parte del legado que, como patriotas, debemos continuar", concluye el video.