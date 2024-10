Axel Kicillof le respondió a Cristina Kirchner: aseguró que Ricardo Quintela no es su candidato a presidir el PJ e hizo un fuerte llamado a la unidad

En línea con el discurso que brindó en Berisso en el acto por el Día de la Lealtad, en el que aseguró que "no me interesa disputar ninguna internar", el mandatario provincial publicó este sábado un extenso mensaje en las redes sociales en el que recogió el guante luego de las palabras de la candidata a presidenta del PJ: "Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”.