Ricardo Quintela pidió "proteger a Axel Kicillof" y lo señaló como "el referente más importante que tenemos"

Durante una entrevista por Radio 10, Quintela aclaró que no quiere cuidarlo de nadie en puntual, sino que no ingrese en un terreno que no tiene que ingresar: "El tema de nuestra interna, a mi juicio, no tiene que participar para nada él. Tiene que gobernar y demostrarle a la sociedad argentina que está llevando adelante una provincia con muchos problemas y puede llevar adelante un país que nos lo van a dejar con muchísimos problemas, con heridas sangrantes que van haber que suturar".

Ricardo Quintela: "Peleando con los compañeros no vamos a construir el espacio que queremos"

El actual gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que se presentará en una lista aparte de Cristina Kirchner para dirigir el Partido Justicialista y que resta terminar de confirmar su lista. Pero aclaró que “peleando con compañeros no vamos a construir el espacio que queremos".

Hizo mucho hincapié en “bajar los decibeles” porque, al finalizar las elecciones, habrá que sentarse todos juntos de nuevo para proteger y recuperar los derechos de la gente, pero aseguró que es inevitable que sea un proceso interno importante.

“Sí voy a presentar lista, una lista muy agradable con gente joven y responsabilidades concretas. La sociedad está en un sistema que tiene que ver con las formas, gestos, lenguajes, lejanía con otra gente… tiene que haber un nuevo sistema, un nuevo esquema y son los jóvenes quienes tienen que hacerlo, yo sería transición”, expresó en Argentina en Vivo en C5N con Guillermo Favale.

Contó que no habló con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y contó que él se mantiene al margen. “El sentido es bajar los decibeles no peleando con los compañeros, porque después nos necesitamos todos juntos. En esta competencia no puede estar la descalificación a compañeros”, volvió a decir.