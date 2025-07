Axel Kicillof inauguró viviendas en Berazategui y recordó que "los que gobernaban la Provincia, hoy son candidatos de Milei"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , hizo entrega de 110 viviendas en el barrio Kennedy Norte de Berazategui, donde sostuvo que "cada una de estas casas cuenta una historia de esperanza frustrada, de abandono y de crueldad" tras haber sido dejadas inconclusas por la administración de Juntos por el Cambio. Además, apuntó contra el presidente Javier Milei , "quien no dice 'no hay plata' cuando tiene que poner la guita para subir la tasa de interés y operaciones financieras para bancar su plan de hambre ".

"Lamelas go home": el repudio de Kicillof a los dichos del futuro embajador de Estados Unidos en Argentina

Según explicó, las casas fueron originalmente iniciadas en 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero quedaron inconclusas tras el cambio de gestión en 2015. Ahora, con 190 unidades más en construcción y otras 359 proyectadas, el total previsto asciende a 660 soluciones habitacionales.

Kicillof subrayó que el barrio Kennedy representa "el esfuerzo que se transforma en dignidad para el pueblo" y cuestionó a "los que, bajo el falso discurso de 'la austeridad y el ahorro' abandona las obras que necesita la gente, acción que calificó como 'un despilfarro' y 'una estupidez'".

Axel Kicillof

Además, puso de manifiesto "la estupidez que está haciendo Milei, interrumpiendo toda la hora pública en la Argentina". "No le tiembla el pulso y no dice 'no hay plata' cuando tiene que poner la guita para subir la tasa de interés y operaciones financieras para bancar su plan de hambre", sentenció.

"Ahí le sobra la plata, pone la tasa de interés y la paga Berazategui y la paga la provincia. Para ellos, para los timberos, para la criptomoneda, para la estafa financiera, para la bicicleta, siempre un sí. Para el pueblo, para el laburante, para el trabajador, para el sector medio, para el estudiante, para el médico, siempre no. Milei, ya te descubrieron. Trabajás para los ricos, trabajás para lo de afuera. ¿Qué hizo Milei por Berazategui? ¿Cuándo vino Berazategui? ¿Cuando se preocupó por ustedes? Nunca, nada. Nada. Nada", señaló.

"Milei, vamos a estar en la calle todas las veces que haga falta para cuidar la salud de nuestros pibes, el hospital público, el acceso a los derechos básicos, con esta realización que tanto costó. Vemos hoy que gobierna la Argentina la misma crueldad y la misma insensibilidad que dejó este barrio interrumpido y después destruido. La misma, la de Milei. Y si alguien tenía alguna duda, esos que gobernaban la provincia, hoy son los candidatos de Milei de nuevo. Ese pro avioletado, ese pro domado por Milei. El 7 de septiembre hay una sola boleta para parar a Milei y dice 'Fuerza Patria'", concluyó.