Axel Kicillof confirmó que no irá al Pacto de Mayo: "Es un contrato de adhesión al ideario libertario de Milei"

En caso de recibir una convocatoria, Kicillof fue contundente sobre su postura: "Así como está evidentemente no. Hemos planteado puntos importantísimos para agregar y puntos que no van. No sé por qué lo llaman Pacto, cuando lo presentó unilateralmente el Presidente". Enseguida, aclaró que es un acuerdo que "no habla de educación, de salud, no habla de universidad, de desarrollo, de trabajo, no habla de industria nacional, tampoco de soberanía".

En tal sentido, la máxima autoridad de la PBA expuso una contradicción en la formulación del Pacto de Mayo: "Que yo sepa un pacto es un acuerdo entre partes y esto no lo es. Es un contrato de adhesión al ideario libertario de Milei. Creo que como está expresado con algunas generalidades, se plantean cuestiones sin desarrollar. La verdad que uno podría pensar desprevenido que tiene que ver con algunas ideas generales, pero son las ideas de Milei".

"Es la plataforma de Milei edulcorada"

Axel Kicillof resaltó que los 10 puntos incluidos en el Pacto de Mayo no representan las necesidades de la población, ante una situación económica compleja por las políticas de ajuste que lleva adelante el Gobierno.

"Es la plataforma de Milei edulcorada, a eso se les agrega las AFJP. Yo como fui víctima de las AFJP, de la privatización del sistema de jubilaciones, puedo decir que era un estafa que por suerte se volvió en el Gobierno de Cristina al sistema solidario", resaltó el gobernador.

Más adelante, el economista detalló que el Pacto de Mayo "tiene como punto 1 respetar el derecho a la propiedad y es algo constitucional, si no lo respeta cualquiera de este país va preso".