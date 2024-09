Atentado en la Sociedad Rural: cuáles son las hipótesis del ataque

"Ha habido acciones muy violentas de sectores anarquistas, que tiene una tradición de aparecer y desaparecer. Recuerdo el caso de juez Bonadio que tuvo un intento de bomba en su casa", afirmó Bullrich.

Patricia Bullrich

Luego agregó: "Estamos trabajando en una serie de líneas, como mirar las cámaras y ver de dónde salió (la persona que llevó a cabo la acción), está detectada la persona aunque aún no se pudo conocer la identidad. Es una hipótesis, la estamos estudiando y la Ciudad está haciendo la investigación. Espero que tenga una resolución rápida, la verdad es que fue inesperado, no hubo prevención previa".

Por su parte, el vicepresidente de SRA Marcos Pereda, descartó que el ataque a Pino esté relacionado con activistas veganos al argumentar que sus acciones siempre suelen ir acompañadas por mensajes escritos.

"Hacer especulaciones temprano, como estamos todavía, en un momento donde no tenemos ni siquiera perspectiva, y sin ningún dato más fáctico desde el lado de las investigaciones, me parece un poco prematuro", sostuvo en una entrevista que brindó a Rock and Pop.

"Esperemos que sea un hecho aislado y que podamos dar vuelta en la hoja para que podamos seguir trabajando y tengamos un país mejor a través de un campo que tiene un enorme potencial todavía por desarrollar", agregó.