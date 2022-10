Atentado a Cristina Kirchner: "Caputo Hermanos no pagó directamente a Revolución Federal"

"Lo primero que hay que señalar es que esta sociedad no pagó directamente a Revolución Federal, sino que presuntamente estos pagos se hicieron desde dos fideicomisos que son administrados por la sociedad Caputo Hermanos" , explicó el funcionario en Minuto Uno .

La Inspección General de Justicia constató que desde 2004, cuando se formó la sociedad, prácticamente no se aportó documentación. "No hubo presentación de un solo estado contable, apenas dos o tres directorios inscriptos. Los fideicomisos tampoco estaban inscriptos. Todo indica que son sociedad que son meros instrumentos de personas, pero que no tienen funcionamiento real. La constante opacidad", expuso el abogado.

En la entrevista con Gustavo Sylvestre, De León resaltó que hallaron "actas borradas y con espacios en blanco", además mantiene el mismo capital social desde 2004: 12 mil pesos. Por ello, advirtió que "se mezcla todo, los pagos y los ingresos, no queda claro para donde van. Es todo muy turbio, muy promiscuo y muy irregular". Ante esta situación, la sociedad fue multada por 18 millones de pesos.

"Le hemos dado un plazo"

De León explicó que ante la ausencia de información, la IGJ resolvió darle una fecha límite para que Caputo Hermanos entregue documentos: "Le hemos dado un plazo para que aporten la documentación, hoy se firmó una resolución donde se extendió la fiscalización, hay cosas que deben esclarecerse. Hay muchas preguntas por contestar. A partir de la intimación, ha aportado ciertos balances. Hay entradas y salidas de dinero donde hay que poner la mirada".