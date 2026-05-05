5 de mayo de 2026 Inicio
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Así es la cascada que tiene Manuel Adorni en la pileta de su casa en el country Indio Cua

El jefe de Gabinete volvió al centro de la escena por las refacciones en su nueva vivienda, con detalles que generaron fuerte repercusión.

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El vocero presidencial y funcionario que coordina la mesa de ministros del Ejecutivo

El vocero presidencial y funcionario que coordina la mesa de ministros del Ejecutivo, en el ojo dela tormenta 

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En las últimas horas surgieron nuevos detalles que pusieron bajo la lupa las refacciones en la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La información surge de la declaración judicial del contratista Matías Tabar en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita.

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Uno de los puntos que más llamó la atención es la instalación de una cascada decorativa en el jardín, integrada directamente a la pileta principal. El diseño contempla una caída continua de agua que desemboca en la piscina, formando parte de un rediseño más amplio del sector exterior orientado al confort y la estética.

Según el testimonio, la cascada tuvo un costo aproximado de 3.500 dólares y se complementa con una intervención más profunda en la pileta. La estructura fue modificada para reducir su profundidad y revestida con materiales de alta gama como piedra Bali y mármol travertino, lo que refuerza su carácter premium.

El sistema se completa con climatización mediante una bomba de calor valuada en unos US$ 9.780, además de accesorios como apoyacabezas para jacuzzi. En conjunto, la cascada se convirtió en el elemento más visible de una serie de obras mucho más amplias que hoy están en el centro del debate público.

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Cuáles fueron las refacciones que hizo Adorni en su casa country

Las refacciones en la propiedad fueron integrales y superaron ampliamente el presupuesto inicial. De acuerdo con la declaración del contratista, la obra estaba prevista en unos US$ 95.000, pero terminó alcanzando un total de 245.929 dólares debido a la incorporación de materiales de alta gama y pedidos adicionales durante la ejecución.

En el área exterior, se destacan la construcción de una parrilla de lujo que demandó alrededor de US$ 13.810, la restauración del Salón de Usos Múltiples (SUM) por unos US$ 4.478 y trabajos de paisajismo que superaron los US$ 4.000, incluyendo césped, plantas y sistema de riego. También se sumaron mejoras en el jacuzzi con accesorios específicos.

El rubro más costoso fue el de carpintería y aberturas. Se instalaron ventanas de la marca Renthaus por unos US$ 33.000 y se realizaron muebles a medida —bibliotecas, racks, mesas y estantes— que superaron la misma suma en dólares. Estas intervenciones consolidaron una renovación estética completa de la vivienda.

En el interior, la cocina fue remodelada con una inversión cercana a los US$ 20.000, incluyendo una isla central de US$ 4.900. A esto se sumaron sistemas de climatización (aires acondicionados, ventiladores y caldera) por unos US$ 8.600 y un sistema de seguridad con cámaras IP y NVR valuado en US$ 3.460. Según el contratista, los pagos se realizaron "en efectivo, en entregas de dinero en dólares sin facturación", mientras que desde el Gobierno rechazaron estas cifras y cuestionaron la falta de comprobantes.

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