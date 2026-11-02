2 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Anuncian medidas de fuerza en 27 aeropuertos para el próximo 6 de noviembre: podría haber vuelos demorados y cancelados

La medida fue comunicada por Rodolfo Aguiar, titular de ATE, en reclamo por la falta de financiamiento "en materia operativa y salarial". Habrá retenciones de tareas y un paro "a la japonesa" en Aeroparque y Ezieza.

Por
ATE anunció un paro a la joponesa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en Aroparque Jorge Newbery par el 6 de noviembre.

ATE anunció un paro "a la joponesa" en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en Aroparque Jorge Newbery par el 6 de noviembre.

Por la falta de financiamiento, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza en 27 aeropuertos del país este viernes 6 de noviembre. “Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno”, anunció su titular, Rodolfo Aguiar.

En esta oportunidad, la consulta no incluye el domicilio del electorado.
Te puede interesar:

Elecciones 2027: cómo consultar el padrón electoral provisorio

De acuerdo a lo que anunciaron, la protesta está enmarcada en los reclamos por supuestos incumplimientos en seguridad aeroportuaria, que podría afectar las operaciones y generar demoras y cancelaciones en los vuelos, incluido en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, en los que recurrirá un paro “a la japonesa”.

“¿Están esperando a que ocurra una CATÁSTROFE para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores? El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de PONER EN RIESGO LA VIDA de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros”, expresó Aguiar.

De igual modo, se aclaró que durante esta retención de tareas estará garantizados únicamente vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales.

Por otra parte, Aguiar quiso visualizar la problemática de los aeropuertos en el país e hizo hincapié: “En varias provincias ya los aeropuertos no funcionan. Van a dejar aislado a todo el interior del país. Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, ES CONTRA EL GOBIERNO para que puedan viajar seguros”.

En esa misma línea, sostuvo que “no se conoce el destino del 90% de los $220.000 millones anuales que se recauda por tasa aérea”. “¿A dónde fue a parar esa plata? Debería usarse para fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos”, agregó.

ATE anunció un paro “a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque: de qué se trata

De acuerdo a lo que se detalló en un comunicado oficial publicado por Rodolfo Aguiar, ATE detalló que “de no constituirse un ámbito formal para resolver la falta de financiamiento en materia operativa y salarial, los trabajadores de la ANAC iniciarán medidas de acción directa con retención de tareas el día 6 de noviembre en resguardo de la vida física del personal, de las tripulaciones y de los usuarios del sistema aerocomercial”.

Al mismo tiempo, aseguraron que en simultáneo se realizará un paro a la “japonesa” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en Aroparque Jorge Newbery, realizando un esquema de trabajo basado en el control y fiscalización total de aeronaves, equipos de rampa, obras, pista, calles de rodaje y cualquier actividad que afecte la seguridad operacional.

Un paro o huelga “a la japonesa” hace referencia a la modalidad de protesta en la que los trabajadores no suspenden sus tareas, sino que las intensifican o realizan un control riguroso y exhaustivo de cada detalle de su labor para visibilizar reclamos, generando una ralentización de los procesos habituales.

Noticias relacionadas

Permanecerá disponible para la consulta hasta el 30 de noviembre.

Dónde voto: consultá el padrón electoral para las elecciones nacionales 2027

Janones junto a Lula Da Silva.

André Janones, el creador del "Ejército de Lula", llegó al país para encontrarse con Massa

La consulta del padrón provisorio permite verificar que los datos estén correctos.

Ya está habilitada la consulta provisoria del padrón para las elecciones 2027

El Papa arribará al país el domingo 8 por la tarde.

La agenda del papa León XIV en Argentina: una por una, todas sus actividades

Cristina Kirchner recibió a The Washington Post en San José 1111.

Cristina Kirchner habló sobre una eventual candidatura: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?"

Javier mIlei viajará junto a su hermana, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Otro viaje de Milei: partirá de nuevo a España, tras las polémicas por su reciente visita

Rating Cero

El comentario llegó durante la apertura de La noche de Mirtha.

Juana Viale se metió en el escándalo de Andy Kustetzoff en PH: Podemos Hablar y Yanina Latorre la liquidó

El campeón de la temporada 2007 de Gran Hermano lucha por reconstruir su economia.

Ganó Gran Hermano, se le prendió fuego la casa y ahora es chofer de auto de aplicación

Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicaron fotos de su casamiento: “Aguante el amor”.

Se filtró la tajante decisión de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en pleno casamiento que generó polémica

Michael Mann es uno de los cineastas, guionistas y productores más influyentes del cine contemporáneo.

Conmoción en Hollywood: un nominado al Oscar fue hospitalizado tras dispararse por accidente

Los regalos que se están preparando para el centenario de la diva.

Revelaron el lujoso regalo que preparan para los 100 años de Mirtha Legrand

El cantante cordobés es uno de los protagonistas del reality.

"Se acostó...": sacaron a la luz un momento personal de Luck Ra que nadie sabía

últimas noticias

El comentario llegó durante la apertura de La noche de Mirtha.

Juana Viale se metió en el escándalo de Andy Kustetzoff en PH: Podemos Hablar y Yanina Latorre la liquidó

Hace 17 minutos
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para el último domingo.

Cuándo empezará la fase intensa del Super Niño y qué zonas de Argentina serán las más afectadas

Hace 25 minutos
Se acerca la fecha de lanzamiento del gran juego.

Las misiones bloqueadas que generan desconcierto a dias del lanzamiento del GTA 6

Hace 35 minutos
El riesgo país se mantiene en movimiento.

El riesgo país perfora los 780 puntos y suben las acciones argentinas antes de las elecciones en Estados Unidos

Hace 42 minutos
El campeón de la temporada 2007 de Gran Hermano lucha por reconstruir su economia.

Ganó Gran Hermano, se le prendió fuego la casa y ahora es chofer de auto de aplicación

Hace 46 minutos