Anuncian medidas de fuerza en 27 aeropuertos para el próximo 6 de noviembre: podría haber vuelos demorados y cancelados

La medida fue comunicada por Rodolfo Aguiar, titular de ATE, en reclamo por la falta de financiamiento "en materia operativa y salarial". Habrá retenciones de tareas y un paro "a la japonesa" en Aeroparque y Ezieza.

ATE anunció un paro "a la joponesa" en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en Aroparque Jorge Newbery par el 6 de noviembre.

Por la falta de financiamiento, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza en 27 aeropuertos del país este viernes 6 de noviembre. “Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno”, anunció su titular, Rodolfo Aguiar.

De acuerdo a lo que anunciaron, la protesta está enmarcada en los reclamos por supuestos incumplimientos en seguridad aeroportuaria, que podría afectar las operaciones y generar demoras y cancelaciones en los vuelos , incluido en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, en los que recurrirá un paro “a la japonesa”.

“¿Están esperando a que ocurra una CATÁSTROFE para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores? El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de PONER EN RIESGO LA VIDA de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Sin presupuesto no hay vuelos seguros ”, expresó Aguiar.

De igual modo, se aclaró que durante esta retención de tareas estará garantizados únicamente vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales.

ÚLTIMO MOMENTO!! ATE LANZA PROTESTAS EN TODOS LOS AEROPUERTOS EL 6 DE NOVIEMBRE!! CADA VUELO SUSPENDIDO O DEMORADO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!! Están esperando a que ocurra una CATÁSTROFE para empezar a escuchar los reclamos y las advertencias de los trabajadores??? El… pic.twitter.com/oBrAePJJCB

Por otra parte, Aguiar quiso visualizar la problemática de los aeropuertos en el país e hizo hincapié: “ En varias provincias ya los aeropuertos no funcionan. Van a dejar aislado a todo el interior del país. Tiene que quedar claro que el reclamo no es contra los pasajeros. Por el contrario, ES CONTRA EL GOBIERNO para que puedan viajar seguros”.

En esa misma línea, sostuvo que “no se conoce el destino del 90% de los $220.000 millones anuales que se recauda por tasa aérea”. “¿A dónde fue a parar esa plata? Debería usarse para fortalecer las operaciones aéreas y garantizar salarios dignos”, agregó.

ATE anunció un paro “a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque: de qué se trata

De acuerdo a lo que se detalló en un comunicado oficial publicado por Rodolfo Aguiar, ATE detalló que “de no constituirse un ámbito formal para resolver la falta de financiamiento en materia operativa y salarial, los trabajadores de la ANAC iniciarán medidas de acción directa con retención de tareas el día 6 de noviembre en resguardo de la vida física del personal, de las tripulaciones y de los usuarios del sistema aerocomercial”.

Al mismo tiempo, aseguraron que en simultáneo se realizará un paro a la “japonesa” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en Aroparque Jorge Newbery, realizando un esquema de trabajo basado en el control y fiscalización total de aeronaves, equipos de rampa, obras, pista, calles de rodaje y cualquier actividad que afecte la seguridad operacional.

Un paro o huelga “a la japonesa” hace referencia a la modalidad de protesta en la que los trabajadores no suspenden sus tareas, sino que las intensifican o realizan un control riguroso y exhaustivo de cada detalle de su labor para visibilizar reclamos, generando una ralentización de los procesos habituales.