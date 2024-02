Los militantes denunciaron ante la prensa haber recibido “palazos y gases” por parte de las fuerzas de seguridad. Por el caso, cuatro mujeres fueron liberadas esta mañana tras ser detenidas, según denunciaron, mientras se encontraban cantando el Himno Nacional como parte de la protesta.

El repudio de la oposición a la represión en las afueras del Congreso

En primera instancia, la diputada de la Unión Cívica Radical (UCR), Roxana Reyes defendió a las mujeres que fueron detenidas y consideró que “lo que sucedió ha sido un exceso”. “Los militantes radicales saben manifestarse. Nosotros no somos kirchneristas, no estamos de acuerdo con que se corten las rutas, que tomen el espacio público, que corten la calle, pero tampoco estamos de acuerdo con los excesos”, sostuvo.

“No queremos ser tachados se aquellos que privilegian los abusos en la vía pública porque hemos tenido lugares tomados durante muchísimo tiempo ilegalmente, avasallando los derechos de los que quieren trabajar”, agregó y dejó en claro: “Estamos de acuerdo absolutamente en que se ponga orden en este país, pero con razonabilidad. El Presidente y el Gobierno tiene que cuidarnos”.

roxana reyes.jpg

En ese sentido, la legisladora de la Izquierda, Myriam Bregman, también denunció el ilegal y represor operativo de Patricia Bullrich y exigió “que se termine el hostigamiento a todos los manifestantes, más allá de cuál sea su pertenencia política”.

“Voy a pronunciarme en repudio a la agresión, a la militante radical y saludar a la juventud radical que está llamando a movilizarse a las 18 a la puerta del Congreso. Sepan los militantes que vamos a estar todos en la puerta contra las agresiones”, señaló.

Y agregó: “Nosotros entendemos bien eso que no hubo errores y no hubo excesos: Patricia Bullrich no cometió un error, ni exceso, sino que cometió una política deliberada que, de aprobarse la reforma que aquí se quiere, va a llevar a que esto sea la regla. No queremos que se apruebe esa reforma penal. No podemos permitir que esto se naturalice”.

Por otra parte, la legisladora del FIT, Romina del Plá planteó: “Por supuesto que estamos inaugurar un nuevo rubro: hay cuestiones de privilegios y cuestiones de privilegio contra Patricia Bullrich. Es un nuevo rubro que vamos a desenvolver en el Congreso porque no le vamos a permitir que imponga esta democracia de Infantería que pretende desenvolver”.

En su discurso, la diputada apuntó contra la ministra de Seguridad y a las autoridades porteñas: “No se pueden desligar. Son responsables y permiten que la ministra les meta fuerzas de Seguridad y reprima a mansalva contra el pueblo que se manifestó de forma pacífica”.

“La respuesta no puede ser que Patricia Bullrich está pasada de rosca. Si está pasada de rosca, tomen las medidas que corresponden, pero no que se dedique a provocar con sus fuerzas a la ciudadanía. Es un hecho de estema gravedad”, arremetió.

romina del pla.jpg

En tanto, Eduardo Toniolli de Unión por la Patria, también fue duro contra la ministra de Seguridad y alertó por “el peligro de darle una reforma penal de estas características a alguien que es un mono con navaja”.

Respecto a la represión a los manifestantes, y se preguntó: “¿Cantar el himno es un delito? ¿Ser argentino es un delito? Basta por favor!!”.