Aníbal Fernández, sobre Revolución Federal: "Estos pibes cobraron, pero no son los que imaginaron el atentado"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández , aseguró que los autores intelectuales del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner no son los integrantes de Revolución Federal que este jueves fueron detenidos por la Justicia en el marco de una causa por acciones violentas contra dirigentes políticos y amenazas.

"Tenemos que encontrar a los responsables. Estos pibes cobraron por lo que hicieron, pero no son los que lo imaginaron (el atentado). Hay que ver exactamente dónde están los responsables. Una partecita la tenés ahí, con los $8 millones que pusieron los hermanitos Caputo", afirmó Fernández en diálogo con Pablo Duggan en Desafío 2022 .

El funcionario precisó que el Gobierno tomó conocimiento de la existencia de este grupo violento "el día de la asunción de (Sergio) Massa" al frente del Ministerio de Economía, cuando Gastón Guerra, uno de los jóvenes detenidos este jueves, golpeó el auto que trasladaba al nuevo titular del Palacio de Hacienda.

Luego, reveló que la noche de la marcha de las antorchas tenían la información de lo que iba a suceder frente a la Casa de Gobierno. "Como tenemos una decisión concreta del Presidente de no generar acciones que impidan que el que se quiera manifestar se manifieste, y como sabíamos lo que iba a pasar, teníamos el hidrante, y luego actuamos con los bomberos para apagar eso", detalló.

El libro de Macri y las elecciones de 2023

Al ser consultado sobre si leyó el nuevo libro de Mauricio Macri, Aníbal Fernández descartó cualquier chance de hacerlo.

"Es poco serio. ¿Qué puede decir ese hombre si no tiene idea de nada? Que haya sido presidente te demuestra que en la Argentina cualquiera puede ser presidente. No tiene la menor idea de lo que significa manejar un país. Que no hayamos explotado en mil pedazos es una casualidad", consideró.

Por último, se mostró confiado en ganar las elecciones de 2023: "Podemos ganar, claro que sí. Presentándonos y trabajando por la unidad. Puede haber un candidato consensuado o dos que compitan en las PASO, como dijo el Presidente"