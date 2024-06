Ángel Cappa cargó contra Milei: "Es una réplica berreta de Mussolini"

El extécnico respaldó a Kylian Mbappé por expresarse políticamente y aseguró que muchos futbolistas prefieren no opinar para no tener problemas.

"Estamos en una democracia. Está bien que hable. Si le ponen el micrófono tiene que opinar. El asunto es que los jugadores de fútbol saben que si opinan en contra del establishment y de quienes gobiernan van a tener un problema, entonces no quieren tener ese problema", manifestó el exDT.

"Los que opinan a favor de la derecha no tienen ningún problema. Opinó (Gabriel) Batistuta, (Carlos) Tevez, (Sergio) Agüero y (Roberto) Abbondanzieri apoyando a Milei. Es muy jodido apoyar a Milei que es una réplica berreta de Mussolini. Lo apoyaron y tienen derecho a hacerlo. Nadie les dijo nada. Ahora si llegan a opinar en contra ahí se les crea un problema. Por eso los jugadores de fútbol se guardan las opiniones", agregó.

El exfutbolista, quién durante la última dictadura cívico militar debió exiliarse a España por su compromiso político, contó que él mismo fue advertido sobre sus opiniones cuando fue ayudante de Jorge Valdano en el Real Madrid.

"Una vez estando en el Real Madrid tuve sugerencia de los directivos para que no hable, pero fueron vivos, lo hicieron a través de otra persona. En aquella oportunidad me preguntaron si yo pensaba que Felipe González sabía de la existencia del GAL que asesinó a varios militantes y yo dije que por supuesto que lo sabía. Lo sabía y seguramente ha intervenido en la organización. Eso dije", relató el extécnico.

Y siguió: "Entonces el Real Madrid me dijo que no hablara porque yo representaba al club y yo dije que me representaba a mi solo en ese caso y que iba a seguir hablando todo lo que se me ocurría".

En otro pasaje de la entrevista, Cappa repudió la represión y las detenciones arbitrarias ocurridas el miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso mientras el Senado debatía la Ley Bases y el paquete fiscal del oficialismo.

Sobre las detenciones, aseguró que se trata de una intimidación para que la gente no vaya a protestar. "Es un desprecio a la Constitución y la Democracia. Han detenido a cualquiera, sin embargo no detuvieron a quienes a la vista de todo el mundo quemaron un coche y tiraron piedras", indicó.

"Usan a los infiltrados a la vista de todo el mundo para seguir intimando. No les importa. Es un desprecio total a la Democracia. Afortunadamente el pueblo argentino tiene una larga historia de lucha contra todos los abusos. Tengo confianza de que el pueblo se organizará y seguirá luchando por sus derechos", puntualizó.