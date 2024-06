La respuesta del Kun Agüero tras las declaraciones de Mbappé y las críticas a la Selección argentina

El francés había dicho que los jóvenes pueden hacer la diferencia: "Estoy contra de los extremos, dividen. Hay jóvenes que se abstienen, pero su voz sí cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores. Esto es más importante que el partido de mañana porque la situación del país es diferente. Creo en los valores de la diversidad, la tolerancia y el respeto".

“Creo que hay gente que no es consciente de lo que pasa. Intento dar voz a esas personas de mi generación. La situación hace que, ahora mismo, quiera sentir orgullo al vestir esta camiseta. No hay que esconderse. Dicen que no hay que mezclar política y deporte. El país está en una situación importante y estoy en contra de la división", concluyó el subcampeón del Mundial Qatar 2022, quien llamó a no votar a Le Penn.

Embed "Cuando dejé de jugar dije: 'Listo, me da igual, ahora voy a opinar lo que pienso'", dice el Kun Agüero.



"Cuando estás en un club hay opiniones que las tenemos que guardar porque tal vez al club no lo representa. Tenés que callarte en algunas cosas".



Ante esto, el Kun habló en Urbana Play y manifestó: “Cuando dejé de jugar dije: 'Listo, me da igual, ahora voy a opinar lo que pienso. Cuando estás en un club hay opiniones que las tenemos que guardar porque tal vez al club no lo representa. Tenés que callarte en algunas cosas y las opiniones las tiene que guardar”.

Sucede que, excepto Lisandro Martínez, ninguno de los futbolistas se pronunció a favor o en contra de una ideología política. Entonces el Kun agrego que, ahora que ya no juega no tiene "por qué mentir, soy bastante honesto".