Andrés Larroque, sobre la denuncia contra Alberto Fernández: "No puede pagar el precio la doctrina peronista"

El ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires aseguró que el espacio no debe ser castigado por los “errores de las personas”. "Todo lo que observamos está en la antítesis de nuestros valores”, manifestó.

El ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque , se refirió este sábado a la denuncia por violencia de genero contra el expresidente Alberto Fernández y aseguró que "no puede pagar el precio la doctrina peronista " por lo ocurrido. En una entrevista con Radio 10, entiende que el espacio no debe ser castigado por los “errores de las personas”. " Todo lo que observamos está en la antítesis de nuestros valores ”, manifestó.

Para luego señalar que "todos estos acontecimientos a nosotros nos obligan, y deben ser una oportunidad, para una refundación moral, espiritual y organizativa de nuestro movimiento en el marco de la doctrina justicialista”.

"Si alguien decepciona, eso no invalida la doctrina. Me parece que en ese sentido tenemos que ser inteligentes y cuidadosos. Y obviamente entender que obrar de acuerdo a la doctrina, no permite conducta inmorales", afirmó.

Andrés Larroque en conferencia de prensa 03-06-24 Larroque aseguró en Radio 10 que "todo lo que observamos está en la antítesis de nuestros valores”. Captura de pantalla YouTube

“Creo que todo lo que estamos observando está en la antítesis de nuestros valores y claramente es el momento de sincerarnos, mirarnos a la cara y preguntarnos verdaderamente para qué hacemos política. La verdad que se requiere un nivel de conducta en aquellos que pretenden representar y desde ya no son las mismas obligaciones que tiene cualquier ciudadano”, agregó el ministro en una entrevista con el periodista Juan Amorín.

Luego analizó: “La política sin moral, sin objetivos que nos transciendan, está plagada de tentaciones porque está la disputa de poder en el medio, aparecen las cuestiones vinculadas a la fama, el placer, la omnipotencia que da el poder que bueno, resultan oprobiosas cuando si no se tiene la capacidad de poder resistirlas. Creo que eso finalmente es lo que ha observado la sociedad”.

De cara al futuro político del Partido Justicialista, para Larroque "el punto es empezar a escucharnos, volver a escuchar a la militancia, volver a escuchar a aquellos que quizá se los pone en un segundo plano porque no tiene acceso a tanta información que supuestamente hay que contar a la hora de diseñar una estrategia. Bueno, terminemos con esta historia de unos pocos conduciendo en la lejanía".

"Éste es un movimiento donde mientras más cercanía haya, más claridad van a tener aquellos compañeros y compañeras en la responsabilidad de conducción", reafirmó.

Volviendo a la figura de Alberto Fernández, Larroque explicó en Radio 10 que "desde que dejó de ser presidente, él no tuvo ningún tipo de injerencia en el partido. Al presente no tenía ningún tipo de rol y claramente no tiene sentido que lo tenga, desde ya".

Embed - #ConflictoDeIntereses Andrés Larroque: "El contexto que atraviesa Argentina es gravísimo"

Durísimo mensaje de Cristina Kirchner contra Alberto Fernández: "Las fotos delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana

La expresidenta Cristina Kirchner fulminó a Alberto Fernández en lo que fue su primer mensaje tras conocerse la denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez. "Las fotos muestran los aspectos más oscuros de la condición humana", puntualizó.

Si bien su mensaje comenzó con líneas orientadas a la política, luego derivó en un fuerte llamamiento a proteger a las víctimas de violencia.

"Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología", comenzó la expresidenta.

Luego, agregó: "Pero las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, SON OTRA COSA".

cristina kirchner tuit cristina @CFKArgentina

"Las fotos de la Sra. Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el ex Presidente, no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza", dijo solidarizándose con Fabiola Yañez.