Alfredo Casero celebró el triunfo de Adorni en el búnker de La Libertad Avanza

Al ser consultado sobre el futuro político del PRO y de Macri, el creador de Cha Cha Cha se mostró indiferente. "La verdad que no me importa. Me gustaría que Mauricio Macri estuviera de este lado. Yo pienso que las buenas concertaciones le hicieron muy bien al kirchnerismo y que de alguna manera hay que estudiarlo también", remarcó.

Sin embargo, consideró que "el problema no es político, ni de políticos". "El problema no es que tenga que haber una política o qué arreglos hacen los políticos. Quién puso uno, quién puso el otro. El asunto es arreglar un problema general que es la gente. Después vemos qué, pero la gente. Lo que no funcionó, no funcionó", señaló Casero, un tanto enigmático.

El humorista hizo campaña por Adorni. El lunes de la semana pasada, el propio vocero presidencial publicó en redes sociales un video de Casero en el que adelantaba que iba a votar por él en las elecciones.