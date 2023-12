Alberto Fernández, ante la reconfiguración del peronismo: "Axel Kicillof no nos representa a todos"

" Axel administró bien, y además fue muy honrado, muy honesto en la forma de trabajar, muy transparente . A mi juicio es un hombre criterioso, más allá de que no comparto algunas miradas que tiene sobre la economía, el rol que le va a tocar a él no lo sé, depende de él", evaluó el mandatario, entrevistado por Noticias Argentinas.

Consultado sobre su visión de Kicillof como líder de la oposición, planteó: "Es que no sé si nos representa a todos, no tengo la impresión que nos represente a todos, es la verdad, lo digo con todo respeto. Hay otros sujetos políticos dentro del peronismo, Victoria Tolosa Paz, Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, 'Coqui' Capitanich, tienen un futuro impresionante por delante, por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003, ¿no? Por qué no pensar en otros nombres".

Alberto Fernández El mandatario remarcó que las Islas Malvinas "fueron, son y serán por siempre argentinas". Redes Sociales

"Lo dije dos años antes que me parecía que cuando cumpliéramos 20 años en el escenario político con motivo de cumplir 20 años de la llegada de Néstor al gobierno nosotros teníamos que replantearnos muchas cosas para volver a sintonizar con la gente. Fue muy criticado, eso se parece mucho a eso de lograr una mejor armonía para que la gente nos escuche con otra música", recordó Fernández, en referencia a la frase de Kicillof sobre que había que "componer una nueva canción", lo que ser interpretó como un distanciamiento del kirchnerismo.

"Pero yo no se qué es la otra música de la que habla Axel, la mía es mucha más democracia interna, cero de personalismo y un gran debate en el peronismo, que nos dé la identidad que hoy es confusa", agregó el Presidente.

Alberto Fernández: "Cristina Kirchner tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta"

El presidente Alberto Fernández recordó el momento en que un grupo de ministros encabezados por Eduardo "Wado" De Pedro le presentaron sus renuncias tras la derrota electoral de 2021. "Lo que yo vi es que si aceptaba esas renuncias la posibilidad de que se rompiera el frente era muy alta. Porque era decir 'Váyanse ustedes'. Eso estoy seguro que hubiera generado una ruptura y a mí me quedaban dos años por delante", aseguró.

"A mí me encanta la valentía de los que dicen animémonos y vayamos, porque al final de cuentas todos me pedían que hiciera eso, pero yo nunca vi a ninguno de ellos enfrentar una mirada de Cristina Kirchner como yo la enfrenté. Yo prioricé ahí la unidad y lo haría mil veces más", enfatizó el mandatario, y expresó que la relación entre ambos no volvió a recomponerse, pero consideró que "eso no es importante".

Alberto y Cristina La relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner estuvo en el foco de las miradas durante cuatro años.

Fernández afirmó no haberse sentido acompañado por la vicepresidenta durante su mandato. "Sentí que Cristina tiene una mirada distinta a la mía y a mí eso no me interesa, y me parece válido y legítimo. Creo que en algunas cosas pudo haber tenido razón y en otras cosas no, que se yo... Creo que, además, tiene un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política, pero yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta, una vez vicepresidenta", señaló.

"Era muy loco porque los medios me decían qué era un títere y cuando no hablaba que era dramático porque no hablábamos. Esto lo vi durante cuatro años, ese lugar en el que me pusieron donde Cristina me manejaba, me torturaron durante años con ese tema", reveló.

"Después resultó que descubrieron que yo tenía miradas diferentes y tomaba distancia de Cristina, 'Qué barbaridad institucional no se habla con la vicepresidenta'. Me volví a hablar con Cristina: 'Qué desastre la escucha'. Así fueron estos cuatro años en los medios. Por eso hay que restarle importancia", manifestó el Presidente.

Alberto Fernández confirmó que estará en el traspaso con Javier Milei: "Es lo que corresponde"

Alberto Fernández Mauricio Macri diciembre 2019 En 2019, Alberto Fernández recibió los atributos de mando de parte del presidente saliente, Mauricio Macri. El domingo 10 de diciembre, hará lo propio con Javier Milei. Télam

El presidente Alberto Fernández aseguró que estará presente en la ceremonia de traspaso de mando que tendrá lugar el próximo domingo en el Congreso Nacional, donde el mandatario electo Javier Milei jurará ante la Asamblea Legislativa.

"Es lo que corresponde, uno no es demócrata según le gusten los resultados de las elecciones, uno simplemente es demócrata y uno respeta las instituciones. Lo voy a hacer porque corresponde", enfatizó el mandatario.