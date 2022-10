Alberto Fernández entregó más de 100 viviendas y volvió a llamar a la unidad social

"No se olviden que todo esto lo hicimos en el tiempo más ingrato que nos deparó la historia. Nunca bajamos los brazos. Que lo hicimos unidos y que lo pudimos hacer unidos y que debemos hacerlo unidos. Si no lo hacemos, la historia nos va a demandar el error de dividirnos", sostuvo al encabezar el acto.

27-10-2022_alberto_fernandez_entrego_mas_de (1).JPG

Y agregó: "Llevamos entregadas más de 61 mil casas, que construimos de cero o recuperamos del abandono donde habían quedado. Como estas casas, quedaron en el abandono muchas obras públicas. En dos años nos afectó una pandemia y una guerra, pero no hemos paralizado nada de esto, todo ha sido trabajo".

El Presidente recordó que ya se entregaron 70 mil casas con créditos "que son accesibles" y que hay otras 140 mil casas que se están construyendo a lo largo y ancho del país. “Para algunos, esto serán números, pero para mí, son historias de vida. No es la historia de los pueblos, es la vida de los hombres”, sintetizó.

Durante su discurso, Fernández recordó al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse este jueves 27 de octubre un nuevo aniversario de su fallecimiento, y afirmó que la mejor manera de cumplir con su memoria es "trayendo dignidad a familias argentinas".

Por otra parte, dedicó varios minutos a destacar la labor del saliente ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, quién retornará a la intendencia de Avellaneda: "Es un gran militante, es un gran dirigente y ha sido un extraordinario funcionario. Todos esos números que yo di, seguramente no hubieran sido posibles sin el esfuerzo de Jorge. No quería dejar de decirlo en público", expresó.

27-10-2022_alberto_fernandez_entrego_mas_de (2).JPG

A su turno, Ferraresi agradeció a Fernández la “decisión política” de haber creado un ministerio como el que él encabezó y por haber tomado “decisiones que siempre fueron en favor de los más vulnerables".

“Es el tiempo en donde la política está por encima de la gestión. Nosotros tenemos que construir y fortalecer la unidad de un movimiento nacional que necesita generar las condiciones para que no vuelvan las fotografías de viviendas abandonadas, para que no vuelva un gobierno que quite derechos, Que no queden dudas que volvimos mejores”, finalizó.