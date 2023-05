Alberto Fernández convocó a la militancia al acto del 25 de Mayo

Para luego agregar: "Al cumplirse 20 años, convocó a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, Cristina Kirchner".

https://twitter.com/alferdez/status/1659615464459321346 El 25/5/2003 cambió la historia. La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos.



Al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, @CFKArgentina.#NéstorNosUne pic.twitter.com/2WouFGPzwg — Alberto Fernández (@alferdez) May 19, 2023

El mensaje de Alberto Fernández tuvo lugar un día después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner visite los estudios de C5N donde brindó una entrevista mano a mano con el periodista Pablo Duggan para Duro de Domar siendo lo más visto de la TV argentina.

En la misma, fue consultada acerca del debate en parte de la población sobre poner un límite a su proscripción de cara a las elecciones. "¿Dejar al peronismo en una situación de debilidad electoral en pleno proceso electoral como pasó por ejemplo en Tucumán o San Juan? No, gracias", respondió irónicamente la expresidenta.

La vicepresidenta se explayó en su respuesta ya que recordó las últimas elecciones presidenciales: "¿Después qué dicen? 'Ah, porque quería ser ella, porque no quiere cumplir con el fallo', pero no solamente eso. En el año 2019 cuando se vio y se escuchó aquel video en el que proponía a Alberto como Presidente no fue algo porque sí o porque no nos alcanzaban los votos".