Achával, a días de las PASO: "Nuestro modelo defiende los intereses de Argentina"

En ese sentido, el funcionario, uno de los referentes del kirchnerismo en el norte bonaerense, se refirió a la candidatura de Sergio Massa a nivel nacional y de Axel Kicillof en la provincia. “El modelo que defiende Sergio Massa, Axel Kicillof y nosotros como intendentes tiene que ver con defender los interese de Argentina”, sostuvo.

“Pesar en una Argentina libre, justa y soberena, con educación y salud pública que es lo que venimos diciendo en este tiempo y creemos que es la Argentina del futuro”, aseguró detallando en las prioridades a las que apunta Unión por la Patria.

En ese sentido, apuntó contra Juntos por el Cambio y aseguró “van por los derechos de los trabajadores, por una Argentina que no van a incluir a todos”. “Nosotros lo que proponemos, es, justamente, un país que cuide la industria nacional, el trabajo argentino y que lo ponga en valor”, indicó y agregó: “Esa es la mirada que ha tenido el peronismo, por eso tenemos la tranquilidad de plantearla una vez más a la sociedad”.

Por otra parte, consultado por la figura de Javier Milei donde está captando el voto joven y el de “los desencantados”, el intendente del norte conurbano reconoció que el referente de la Libertad Avanza “es una alternativa importante” porque aquellos que votan con “la opción de enojo y frustración” lo toman como “una alternativa”.

“Tenemos la responsabilidad de decirles a nuestro pueblo que ese modelo y lo que propone no se ajusta a la realidad de la Argentina y no nos va a llevar a una mejor situación. Ese modelo no tiene nada que ver con la historia argentina”, sentenció Achával.

Federico Achával analizó el panorama de las PASO

Pensando en las propuestas que ofrece Unión por la Patria, el candidato para la reelección en la intendencia de Pilar, Federico Achával consideró el buen trabajo que viene haciendo Sergio Massa para contener la economía.

“Sergio Massa dio una pelea extraordinaria a la inflación. Hay que tener en cuenta la situación de la que partimos: el brutal endeudamiento que dejó Mauricio Macri, el problema que dejó la pandemia, la sequía que obviamente quitó herramientas para administrar la macro economía”, detalló.

Al mismo tiempo, destacó el trabajo del Ministro de Economía “está pensando en cómo el ingreso de los trabajadores le ganen a la inflación”. “El lunes nos vemos con una muy buena elección en Pilar, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional”, aseguró.