Gente que extrañamente votaría a Milei contra sus propias ideas y valores

Ya en los análisis que publicamos sobre “Los votantes de Milei” en las PASO observábamos que alrededor de un tercio de los mismos tenía opiniones que discrepaban claramente con los dichos y las propuestas de su candidato . Confiábamos en que el debate que se generaría en los meses siguientes estimularía a que estas personas repensaran su voto. Esto parece haber sucedido, ya que, si bien Milei sumó algunos apoyos para el 22 de octubre, también perdió una parte de sus votantes (según nuestra encuesta, no lo votó un 8% de quienes lo habían hecho en las PASO), por lo cual no logró avanzar en términos porcentuales, encontrándose con un “techo” del 30%.

Sin embargo, el escenario se ha alterado sustancialmente, en especial con la exitosa jugada de Macri para construir un acuerdo (cuyos términos secretos parecen inconfesables). Así, ha logrado incrementar notoriamente la intención de voto a Javier Milei para el balotaje. También contribuye a este aumento, la indefinición de la mayoría de la dirigencia de la cuasi-disuelta coalición de Juntos (¿?) por el Cambio. Las estimaciones que realizamos a partir de una encuesta on-line de 5.320 casos realizada entre el 28 y el 30 de octubre (ver ficha técnica en http://encrespa.web.unq.edu.ar/2023/11/03/ficha-tecnica-cuarta-encuesta-pict/), le otorgan una ventaja a Milei con algo más del 45% de la intención de voto, frente a casi 42% de Massa, con 7% de votantes en blanco y 6% de gente que dice que no irá a votar (a pesar de que la mayoría de ella sí votó el 22 de octubre). Pero el objetivo de esta nota no es detenerse en estas estimaciones, sino en analizar una de las posibles vías para modificar esta tendencia. Este cambio sería posible, dado que una de cada diez personas que hoy votarían a Milei respondió que no está segura de su voto.