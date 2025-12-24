IR A
Actuó en "Friends" y "Seinfeld": a los 60 años, murió el recordado Pat Finn

El artista también brilló en series como "The Middle" y "The George Wendt Show". La familia comunicó la triste la noticia en el portal TMZ.

Actuó en "Friends" y "Seinfeld": a los 60 años, murió el recordado Pat Finn

Hollywood está de luto tras la muerte de Pat Finn, recordado protagonista de series como "Friends" y "Seinfeld", a sus 60 años tras una larga batalla contra el cáncer. Su familia comunicó la triste noticia en el portal TMZ.

Según informó el portal de noticias, "fuentes familiares contaron que Pat falleció el martes por la mañana en su casa de Los Ángeles, y estaba rodeado de sus seres queridos". Finn comenzó su carrera artística a principios de 1990, con un papel como invitado a la serie "Seinfeld" donde interpretó a Joe Mayo.

Luego interpretó a Dan Coleman en "The George Wendt Show" y a Phil Jr. en "Murphy Brown". En la mítica serie de "Friends" apareció en el papel de Dr. Roger, el novio de Mónica, durante los episodios "The One That Could Have Been, Part 1 y 2".

Aunque uno de los roles más conocidos fue Bill Norwood, por su papel en "The Middle" desde 2011 a 2018. Patrick Cassidy Finn nació el 31 de julio de 1965 en Evanston, Illinois.

En redes sociales fue despedido por su amigo, el comediante Jeff Dye, quien escribió un sentido mensaje para Finn: "Pero este tipo no era solo una celebridad para mí. Era un amigo. Uno de los mejores tipos que conocí, con un sentido del humor PERFECTO. Te quiero, Pat Finn, y nos vemos en él después".

