Actuó en "Friends" y "Seinfeld": a los 60 años, murió el recordado Pat Finn

Hollywood está de luto tras la muerte de Pat Finn, recordado protagonista de series como "Friends" y "Seinfeld", a sus 60 años tras una larga batalla contra el cáncer. Su familia comunicó la triste noticia en el portal TMZ.

Según informó el portal de noticias, "fuentes familiares contaron que Pat falleció el martes por la mañana en su casa de Los Ángeles, y estaba rodeado de sus seres queridos". Finn comenzó su carrera artística a principios de 1990, con un papel como invitado a la serie "Seinfeld" donde interpretó a Joe Mayo.

Luego interpretó a Dan Coleman en "The George Wendt Show" y a Phil Jr. en "Murphy Brown". En la mítica serie de "Friends" apareció en el papel de Dr. Roger, el novio de Mónica, durante los episodios "The One That Could Have Been, Part 1 y 2".

Pat Finn 24-12-25 Aunque uno de los roles más conocidos fue Bill Norwood, por su papel en "The Middle" desde 2011 a 2018. Patrick Cassidy Finn nació el 31 de julio de 1965 en Evanston, Illinois.

En redes sociales fue despedido por su amigo, el comediante Jeff Dye, quien escribió un sentido mensaje para Finn: "Pero este tipo no era solo una celebridad para mí. Era un amigo. Uno de los mejores tipos que conocí, con un sentido del humor PERFECTO. Te quiero, Pat Finn, y nos vemos en él después".

I don't like to be the guy who post pics with celebrities that pass. But this guy wasn't just a celebrity to me. He was a friend. One of the best dudes I knew with a PERFECT sense of humor. I love you Pat Finn and I'll see again in the after , we can sing together and shake our… pic.twitter.com/pQhobHKbCZ — Jeff Dye (@JeffDye) December 24, 2025