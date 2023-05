Zelenski desmintió la autoría del presunto ataque a Putin en Rusia

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski desmintió la autoría del ataque a Vladimir Putin en Rusia después de las acusaciones contra Ucrania por parte del gobierno ruso tras el presunto atentado con drones. El presidente ucraniano aseguró que "no atacamos ni a Putin ni a Moscú. Nosotros peleamos en nuestro territorio" .

"No atacamos ni a Putin ni a Moscú. Nosotros peleamos en nuestro territorio. Estamos defendiendo nuestros pueblos y ciudades", aclaró Zelenski en conferencia de prensa en Helsinki, la capital de Finlandia.

Su viaje coincidió con acusaciones de Rusia de que Ucrania había intentado asesinar a Putin con un ataque al Kremlin lanzado anoche con dos drones que fueron desactivados por el Ejército ruso casi sobre la misma sede de Gobierno.

El consejero presidencial ucraniano, Mijailo Podoliak dijo que Rusia iba a usar la acusación para "justificar ataques masivos en ciudades ucranianas, contra la población civil, contra instalaciones de infraestructura” en Ucrania en los próximos días.

Intentaron asesinar a Putin en un ataque con drones a su residencia: Rusia acusó a Ucrania

La residencia de Vladimir Putin en el Kremlin fue atacada con drones este miércoles. Los dos aparatos fueron derribados por la defensa rusa. Moscú acusó a Ucrania de intentar asesinar al mandatario, que resultó ileso, y sostuvo que se reserva el derecho de responder.

El Kremlin sostuvo que se trató de un "atentado contra la vida del presidente" y un "ataque terrorista planificado" por el Gobierno de Ucrania. Según informó en un comunicado, fueron desactivados "gracias a la utilización de sistemas de radar".

La agencia de noticias rusa RIA sostuvo que Putin no se encontraba en el edificio al momento del ataque, sino en su residencia de Novo Ogaryovo, en las afueras de Moscú. Rusia vinculó la fecha del ataque con la cercanía del Día de la Victoria, que se celebrará el 9 de mayo con un desfile y la presencia de invitados extranjeros.

El alcalde de la ciudad, Serguéi Sobianin, anunció a través de Telegram que "se ha decidido prohibir los vuelos de drones en Moscú desde el día de hoy, a excepción de los vehículos no tripulados autorizados por las instituciones del Gobierno central".

El consejero presidencial ucraniano Mijailo Podoliak, principal asesor de Volodmir Zelenski, negó las acusaciones rusas y dijo que Ucrania no tenía "nada que ver" con los drones. "Ucrania no ataca al Kremlin porque, por empezar, eso no resuelve ningún problema militar", declaró a la agencia de noticias AFP.