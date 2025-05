Video: fuerte enojo de una cantante por el robo de su celular durante un concierto en Colombia

En medio de distintos actos culturales, la cantante se subió al escenario y tras su presentación notó el robo de su teléfono celular. Rápidamente regresó y notoriamente enfurecida agarró de nuevo el micrófono, denunció el faltante del mismo y pidió que se lo devuelva.

“Nunca pensé que el pueblo puricimero fuera ladrón. Lo único que quiero es que aparezca mi teléfono”, señaló y al mismo tiempo, en medio de un bullicio y reclamo del público señaló: “Lo que les pido a los Policías y la gente de seguridad un favor: que si llega una persona a darles un mi teléfono no los vayan a golpear, yo lo perdono”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ColombiaOscura_/status/1921587110823223711&partner=&hide_thread=false #INSEGURIDAD. En pleno concierto en Purísima, Córdoba, le robaron el teléfono celular a la cantante vallenata Ana del Castillo. Visiblemente molesta, la artista interrumpió su actuación y, desde la tarima, exigió a viva voz que le devolvieran su dispositivo. El incidente es viral pic.twitter.com/rCAHt8jS0N — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) May 11, 2025

Al mismo tiempo aseguró que “a la persona que me robó el teléfono lo perdono, no soy capaz de meter un puño ni una trompada, y la seguridad tampoco les va a meter una trompada”, pero en medio de su indignación reclamó: “Pero necesito el teléfono, lo necesito”.

Mientras intentaba entablar un ida y vuelta con el público, el enfado de Del Castillo comenzó a escalar y finalizó mientras fue sacada del lugar por una persona de seguridad: “Hagamos una cosa: yo misma lo llevo a su casa, pero necesito el celular. El que haya sido que tenga los cojones bien puesto, háganme el favor y me llevan el celular. Gracias”.

Quién es Ana del Castillo

Ana del Castillo, conocida por su poderosa voz y carisma como una de las cantantes más destacadas del vallenato, demostró una vez más su autenticidad y espontaneidad al protagonizar un momento inesperado que se volvió viral en redes sociales.

En los últimos atravesó problemas de consumo de alcohol y si bien celebró haber estado tres años de abstinencia, en los últimos meses contó que rompió con su promesa: “Voy a tomarme un trago, no soy Dios y cometo errores”.

“La Annie que no tomaba, Ana la santa, hizo una promesa con Dios de tres largos años. Que yo no sé si tú soportas tres largos años, bueno, yo no soporté”, reveló.