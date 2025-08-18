18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Video: así fue el momento en que siete personas fueron asesinadas en un bar en Ecuador

El país viene del semestre más violento de su historia, con un número cada vez mayor de muertes. En ese contexto, un grupo de encapuchados abrió fuego contra un billar en Santo Domingo de los Tsáchilas, un ataque que, según las autoridades, está vinculado al crimen organizado en la región.

Por

Según las autoridades,  los asesinatos pueden estar relacionados con el crimen organizado en la región. 

En un contexto de violencia creciente, con cada vez mayor presencia del narcotráfico, los crímenes recrudecen en Ecuador, donde siete personas fueron asesinadas este domingo por hombres con capuchas negras y armas largas, quienes dispararon en las instalaciones de un billar de Santo Domingo de los Tsáchilas, a 150 kilómetros de Quito. La masacre quedó registrada por las cámaras de seguridad y tuvo gran difusión en redes sociales.

El escuadrón antibombas inspeccionó un paquete sospechoso en Time Square
Te puede interesar:

Alerta de bomba en Nueva York: evacuaron Times Square por un paquete sospechoso

En el video se observa cuando encapuchados, vestidos de negro, llegan al lugar con armas largas, y abren fuego contra las personas que se encontraban en el bar. Algunos intentan escapar corriendo, pero también son asesinados.

Según el reporte de la Policía Nacional, las investigaciones preliminares indican que los asesinatos pueden estar relacionados con el crimen organizado en la región.

La violencia creciente en Ecuador

Ecuador viene del semestre más violento que se haya registrado en el país, con 4.619 homicidios entre enero y junio. Según cifras del Ministerio del Interior, esto supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

2025 comenzó con un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.

Según los distintos análisis, la escalada de violencia es propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Noticias relacionadas

Zelenski y Trump se habían reunido por última vez en febrero.

Trump recibió a Zelenski y abrió la puerta a una cumbre tripartita con Putin

Los ciudadanos isrealí exigen el fin de la guerra

Multitudinaria marcha en Tel Aviv contra Netanyahu para exigir la liberación de rehenes en Gaza

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

Donald Trump asegura que Xi Jinping prometió no invadir Taiwán mientras él sea presidente

El Papa llamó a portar el fuego del amor y no el de las armas.

León XIV pidió priorizar la paz y que todas las negociaciones "tengan éxito"

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Tuto Quiroga definirán la presidencia en segunda vuelta

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se encaminan a definir la presidencia en segunda vuelta

Los líderes europeos indicaron que deben continuar las conversaciones.

Tras la cumbre de Alaska, los líderes europeos advirtieron que Rusia "no puede vetar" el ingreso de Ucrania a la UE y la OTAN

Rating Cero

La China Suárez y L-Gante participarán de la segunda temporada del En el Barro

Confirmado: la China Suárez y L-Gante, juntos y en llamas

Las Series de Netflix que te dejarán pensando
play

¿Y si ganar la lotería no es tan bueno como creemos? Esta miniserie de Netflix lleva la discusión a otro nivel y es furor

Pampita se mostró en Estados Unidos, de la mano, con Martín Pepa

Pampita vuelve a apostar al amor: las imágenes que confirmar su nueva relación

La serie fue filmada en distintas locaciones de México y Argentina. 

La confesión de Rafael Ferro sobre su vida anterior a la serie de Tini Stoessel: "Estuve siete meses sin laburar"

Ayelén Paleo decidió alejarse de la farándula hace tres años y enfocarse en entrenar, dar clases y desarrollar un negocio propio.

La impresionante transformación de Ayelén Paleo: está irreconocible

Julianne Moore protagoniza una de las mini series románticas del momento de Netflix.

Está en Netflix y te atrapa de principio a fin con sus 5 capítulos

últimas noticias

En el entorno de la inteligencia artificial estás expresiones representan un consumo extra que no siempre se justifica.

Sorpresa: esta es la razón por la que no hay que decirle "gracias" ni "por favor" a la inteligencia artificial

Hace 12 minutos
La actitud de la empleada sumó apoyos, pero también críticas.

Tenía un turno para hacerse las uñas, llegó dos horas tarde y la reacción de la empleada se hizo viral

Hace 18 minutos
Karina Milei desmintió que use un costoso reloj.

Karina Milei negó usar un Rolex de u$s35.000 y advirtió: "Sigan mintiendo que en octubre les vamos a ganar igual"

Hace 33 minutos
play

El Aquarium Mar del Plata aclaró que "los animales no están abandonados, esperamos su relocalización"

Hace 37 minutos
El dólar oficial viene de una semana a la baja.

El dólar arranca la semana muy cerca de los $1.300

Hace 39 minutos