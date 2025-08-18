Video: así fue el momento en que siete personas fueron asesinadas en un bar en Ecuador El país viene del semestre más violento de su historia, con un número cada vez mayor de muertes. En ese contexto, un grupo de encapuchados abrió fuego contra un billar en Santo Domingo de los Tsáchilas, un ataque que, según las autoridades, está vinculado al crimen organizado en la región. Por







En un contexto de violencia creciente, con cada vez mayor presencia del narcotráfico, los crímenes recrudecen en Ecuador, donde siete personas fueron asesinadas este domingo por hombres con capuchas negras y armas largas, quienes dispararon en las instalaciones de un billar de Santo Domingo de los Tsáchilas, a 150 kilómetros de Quito. La masacre quedó registrada por las cámaras de seguridad y tuvo gran difusión en redes sociales.

En el video se observa cuando encapuchados, vestidos de negro, llegan al lugar con armas largas, y abren fuego contra las personas que se encontraban en el bar. Algunos intentan escapar corriendo, pero también son asesinados.

Según el reporte de la Policía Nacional, las investigaciones preliminares indican que los asesinatos pueden estar relacionados con el crimen organizado en la región.

La violencia creciente en Ecuador Ecuador viene del semestre más violento que se haya registrado en el país, con 4.619 homicidios entre enero y junio. Según cifras del Ministerio del Interior, esto supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

2025 comenzó con un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.