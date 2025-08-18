18 de agosto de 2025 Inicio
Multitudinaria marcha en Tel Aviv contra Netanyahu para exigir la liberación de rehenes en Gaza

Miles personas salieron a las calles de la capital del Israel para reclamar por el fin de la guerra una solución sobre los secuestrados por Hamás desde hace casi dos años.

Los ciudadanos isrealí exigen el fin de la guerra

Los ciudadanos isrealí exigen el fin de la guerra

Un día después de que el gobierno de Israel anunciara un plan para la ocupación total de la Ciudad de Gaza, la mayor del enclave palestino, cientos de miles de ciudadanos marcharon en Tel Aviv para exigir el fin de la guerra y la liberación de los rehenes retenidos por Hamás.

Te puede interesar:

Tras 22 meses de conflicto, sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu pesa una creciente presión para ponerle fin al conflicto y en la que una ONU advierte que más de 2 millones de palestinos corren riesgo de sufrir “hambre generalizada”.

En la convocatoria, los ciudadanos desplegaron pancartas y fotos de los cautivos, exigiendo al Ejecutivo avanzar en su liberación. En esa línea, AFP citó a Shahar Mor Zahiro, familiar de un rehén fallecido, quien advirtió: “Terminaremos con un mensaje directo al primer ministro Benjamin Netanyahu: si usted invade partes de Gaza y los rehenes son asesinados, lo perseguiremos a usted en las plazas de los pueblos, en los mitines electorales, todo el tiempo y en todo lugar”.

Durante la jornada de este domingo, los convocados se mostraron en contra de la decisión del Gobierno de expandir la ofensiva y ocupar la capital de Gaza en lugar de negociar un acuerdo para el retorno de los rehenes.

Dicha marcha se da tras la aprobación del gabinete de seguridad israelí de un plan para tomar control de la Ciudad de Gaza, decisión que provocó una ola de críticas internacionales y locales. En esa línea, Netanyahu había reiterado su postura en redes sociales al señalar que “no vamos a ocupar Gaza, vamos a liberar a Gaza de Hamás”.

A casi dos años del inicio el conflicto, Hamás mantiene a 49 rehenes (27 de ellos presuntamente fallecidos), tomados durante el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023.

Por su parte, las familias de rehenes y sectores israelíes que promueven la paz con los palestinos reclaman un cese del fuego que permita asegurar la liberación de quienes aún permanecen bajo el poder del grupo islamista.

Activistas interrumpieron Gran Hermano Israel para protestar contra la guerra en Gaza

Un grupo de activistas interrumpió este sábado por la noche la transmisión en vivo de Gran Hermano Israel para pedir el fin de la guerra en Gaza y protestar contra el gobierno de Benjamin Netanyahu, cuyo Gabinete de Seguridad acaba de aprobar un plan para ocupar la Ciudad de Gaza.

Integrantes de la organización Standing Together, un movimiento judío-árabe que busca la paz entre Israel y el pueblo palestino, ingresó a los estudios de Canal 13 en Tel Aviv y subió al escenario mientras los conductores del reality llevaban adelante la gala de eliminación semanal.

Los manifestantes usaron remeras blancas con la frase "Nos vamos de Gaza" y, mientras la seguridad privada intentaba detenerlos, una de los jóvenes gritó sus reclamos a las cámaras. "¡Israel está abandonando a los rehenes, enviando soldados a morir y bombardeando Gaza! ¡Hablen de eso!", exigió.

La acción de Standing Together se viralizó en redes sociales y recibió el apoyo de muchos israelíes que se oponen al plan de ocupación, al que ven como un intento de Netanyahu por perpetuarse en el poder. "Nuestro mensaje es claro: no podemos seguir con la rutina; no podemos seguir como siempre", afirmó el grupo en redes sociales.

