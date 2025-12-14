14 de diciembre de 2025 Inicio
Uno de los heridos en el atentado de Australia también sobrevivió al 7 de octubre: "Vinimos a combatir el antisemitismo"

Arsen Ostrovsky, abogado internacional de derechos humanos, estaba presente en Bondi Beach cuando se desató la balacera contra la multitud. "Vivo en Israel hace 13 años, vinimos aquí hace solo dos semanas para pelear contra este odio sanguinario y devastador. Vamos a superar esto y a atrapar a los hijos de puta que lo hicieron", afirmó.

Arsen Ostrovsky sobrevivió a las masacres del 7 de octubre de 2023 en Gaza y de este domingo en Bondi Beach.

Arsen Ostrovsky, uno de los heridos en el brutal atentado contra una celebración judía en Bondi Beach, en la ciudad de Sídney, relató que es un sobreviviente de la masacre del 7 de octubre de 2023 perpetrada por el grupo terrorista Hamás en Israel. "Nunca pensé que vería esto en Australia. Fue un baño de sangre. Vinimos aquí hace solo dos semanas para combatir el antisemitismo, este odio sanguinario y devastador. Vamos a superar esto y vamos a atrapar a los hijos de puta que lo hicieron", sostuvo.

A poco tiempo de lo ocurrido, Ostrovsky, abogado internacional de derechos humanos reconocido por el Jerusalem Post como uno de los 50 líderes judíos más importantes del mundo, con una venda ensangrentada cubriéndole la cabeza, se tomó un momento para hablar con el Canal 9 de Australia, mientras los servicios de emergencias todavía atendían a la gente en la playa.

"No hay mucho que se pueda hacer ahora mismo. Todos tienen que ayudar, todos tienen que abrazarse, todos tienen que acogerse. Esto fue un baño de sangre, una masacre total", describió.

"Estaba aquí con mi familia. Era una celebración de Janucá. Había cientos de personas. Niños, ancianos, familias disfrutando. Niños en un festival, jugando, y de repente un caos absoluto. Disparos por todas partes, no sabíamos qué estaba pasando ni de dónde venían los disparos", relató.

El hombre contó que "vi sangre brotando frente a mí, vi gente herida, gente caída en el suelo". "Mi única preocupación era ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi familia?", expresó.

"Sobreviví al 7 de octubre. Viví en Israel los últimos 13 años. Vinimos aquí hace solo dos semanas para trabajar con la comunidad judía y combatir el antisemitismo, este odio sanguinario y devastador. Por eso estoy aquí. Sabés que hemos vivido cosas peores. Vamos a superar esto y vamos a atrapar a los hijos de puta que lo hicieron", aseguró.

En cuanto al ataque, explicó: "Vi al menos a un pistolero disparando. Parecía una escopeta disparando al azar en todas direcciones. Vi niños cayendo al suelo. Fue un baño de sangre, sangre brotando por todas partes. El 7 de octubre fue la última vez que vi esto. Nunca pensé que vería esto en Australia, ni en mi vida. En Bondi Beach. En Bondi Beach, precisamente en este lugar icónico".

"Mis hijos, mi esposa están a salvo, gracias a Dios. Están bien. Consiguieron escapar, pero yo al principio no sabía dónde estaban y no hay mayor miedo que ese. A mí me dieron en la cabeza. He perdido sangre. Hay gente a mi alrededor que está mucho peor. Estaré bien. Estaremos bien como comunidad y derrotaremos a este odio devastador", concluyó.

