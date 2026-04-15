15 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Uruguay legalizó la eutanasia: qué personas podrán solicitarla

El presidente Yamandú Orsi firmó el decreto que reglamenta la Ley de Muerte Digna, aprobada por el Parlamento en octubre de 2025. Con esta medida, Uruguay se convirtió en el primer país del continente en oficializar la eutanasia activa.

Por
“La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”

“La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas”, sostuvo Yamandú Orsi. 

El presidente Yamandú Orsi firmó este miércoles el decreto que reglamenta la Ley de Muerte Digna, aprobada por el Parlamento en octubre de 2025, y convirtió a Uruguay en el primer país del continente en oficializar la eutanasia activa. El mandatario realizó el anuncio a través de un posteo en sus redes sociales donde destacó que "la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas".

Su propuesta turística está orientada al descanso, el contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre.
Te puede interesar:

Este pueblo de Uruguay está alejado de las multitudes, no es caro y es perfecto para visitar cuando hace calor

"Hace 6 meses avanzamos en garantizar los cuidados paliativos, porque acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión en este terreno", escribió el presidente uruguayo en su cuenta de Instagram. El país charrúa se convirtió en el tercero del continente y undécimo en el mundo en legalizar la eutanasia activa, es decir, cuando los médicos inducen a la muerte a pacientes con patologías terminales, incurables e irreversibles que causan un sufrimiento intolerable.

"Firmé el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha", aseguró el mandatario.

Embed

La Ley de Muerte Digna fue aprobada en el Senado uruguayo con el apoyo del oficialismo y parte de la oposición. Tras obtener también el visto bueno en Diputados, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. En contraste, Colombia y Ecuador habían despenalizado el procedimiento mediante fallos judiciales, no por vía legislativa.

Qué personas podrán solicitar la eutanasia en Uruguay

Según el informe firmado por el presidente Yamandú Orsi, la ley aprobada en Uruguay habilita la eutanasia únicamente para personas mayores de edad "psíquicamente aptas", es decir, que puedan elegir con raciocinio, y que estén cursando la "etapa terminal de una patología incurable e irreversible", o que padezcan sufrimientos "insoportables", con "grave y progresivo deterioro" de su calidad de vida.

Cada solicitud será evaluada de manera individual por un equipo interdisciplinario dentro de los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud uruguayo. Se elaborarán informes médicos y psicológicos, y la decisión del paciente podrá ser revocada en cualquier momento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

este pueblo de uruguay te traslada a grecia y es perfecto para ir en 2026: como se llama

Este pueblo de Uruguay te traslada a Grecia y es perfecto para ir en 2026: cómo se llama

Casablanca se convirtió en un punto turístico muy visitado por viajeros y creadores de contenido.

Este pueblo es conocido como el Santorini de Uruguay y es ideal para una escapada: cómo se llama

Algunas opciones atractivas para escapadas diferentes.

Estos pueblos de Uruguay tienen muy pocos habitantes y son perfectos para visitar en 2026

Para la familia entrerriana es imposible de afrontar el costo económico del tratamiento.

Urgente: el pedido solidario de una madre de Gualeguay para salvar la vida de su hija de 15 años

Donald Trump y León XIV, enfrentados por la guerra en Medio Oriente.

La Casa Blanca volvió a cruzar al Papa: "Dios estuvo de nuestro lado cuando liberamos Francia de los nazis"

Flávio y Jair Bolsonaro.

Brasil: el Supremo Tribunal investigará a Flávio Bolsonaro por supuestas calumnias contra Lula da Silva

Rating Cero

La idea de acortar la publicidad y los avances abrió un debate en la industria cinematográfica.

"Ni siquiera los ven": proponen un cambio clave para que el público vuelva a los cines

Gloria Carrá emocionada en el escenario junto a su hija, Ángela Torres. 

Gloria Carrá y Ángela Torres conmovieron a todos tras cantar juntas: "Iluminaste mi mundo"

La producción de Telemundo espera que la argentina pueda entrar este miércoles.

"El sol se hace esperar": Solange Abraham, de Gran Hermano, no pudo ingresar a La casa de los Famosos

¿Gallardo con nueva novia?

Revelaron quién es la modelo de 28 años que enamoró a Marcelo Gallardo

El programa de Telefe no se emitirá el miércoles.

Levantan este miércoles un exitoso programa de Telefe a dos meses de su inicio: el motivo

Sol Pérez y Guido Mazzoni.

Sol Pérez afirmó que su vida sexual "es casi imposible", pero que quiere "buscar otro bebé"

últimas noticias

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, muy complicado con la Justicia.

Caso ANDIS: citan a indagatoria a Diego Spagnuolo, exfuncionarios y empresarios

Hace 6 minutos
Ángel López tenía cuatro años.

Convocaron a una vigilia en el Obelisco por el caso Ángel: "Lo mataron con decisiones judiciales"

Hace 31 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 16 de abril

Hace 51 minutos
La idea de acortar la publicidad y los avances abrió un debate en la industria cinematográfica.

"Ni siquiera los ven": proponen un cambio clave para que el público vuelva a los cines

Hace 1 hora
La niña de 7 años presenta lesiones físicas y psicológicas. 

La Plata: golpearon a una nena de 7 años en un comedor y la familia denuncia encubrimiento

Hace 1 hora