Una mujer cayó desde un piso 15 sobre el cochecito de un nene de 2 años: ambos murieron

Una mujer de 27 años y un nene de 2 murieron en Astaná, Kazajistán, después de que la joven cayera desde la ventana de un departamento ubicado en el piso 15 e impactara contra el cochecito del menor. El episodio ocurrió en una zona residencial de la capital kazaja.
El golpe provocó heridas mortales en el chico, que permanecía dentro de su silla de paseo cuando la mujer se precipitó desde gran altura. La joven también murió en el acto y, hasta el momento, no trascendieron las circunstancias que la llevaron hasta la ventana del edificio y la posterior caída.
Una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que la mujer habría intentado quitarse la vida, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada. El caso quedó bajo una investigación penal y las primeras pericias permitieron reconstruir parte de la secuencia previa al fatal desenlace.
Además, vecinos de la zona registraron en video los minutos previos al episodio, en los que se observa a la mujer sentada sobre la cornisa de la ventana antes de caer al vacío, mientras varias personas permanecen en las inmediaciones del edificio.
El antecedente que preocupa a las autoridades de Kasajistán
Meses atrás, el Ministerio de Emergencias de Kazajistán informó que 60 niños habían caído desde ventanas solo durante 2026, con cinco fallecidos en el lugar y otros 55 trasladados a hospitales por distintos traumatismos.
Las autoridades habían advertido así sobre un problema que afecta a edificios de distintas ciudades del país, especialmente aquellos de varios pisos, donde los accidentes desde las ventanas pueden tener consecuencias fatales. En este caso, sin embargo, la muerte del menor estuvo vinculada al impacto de la mujer que cayó sobre su cochecito.