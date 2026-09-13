Una mujer cayó desde un piso 15 sobre el cochecito de un nene de 2 años: ambos murieron La joven de 27 años cayó al vacío e impactó contra la silla de paseo en la que estaba el pequeño. El episodio quedó registrado por vecinos y las imágenes muestran los minutos previos al dramático desenlace. Por Agregar C5N en









Una mujer cayó del piso 15, en Kazajistán. El momento previo a la tragedia fue registrado desde otro edificio. Captura de video

Una mujer de 27 años y un nene de 2 murieron en Astaná, Kazajistán, después de que la joven cayera desde la ventana de un departamento ubicado en el piso 15 e impactara contra el cochecito del menor. El episodio ocurrió en una zona residencial de la capital kazaja.

El golpe provocó heridas mortales en el chico, que permanecía dentro de su silla de paseo cuando la mujer se precipitó desde gran altura. La joven también murió en el acto y, hasta el momento, no trascendieron las circunstancias que la llevaron hasta la ventana del edificio y la posterior caída.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a que la mujer habría intentado quitarse la vida, aunque esa posibilidad todavía no fue confirmada. El caso quedó bajo una investigación penal y las primeras pericias permitieron reconstruir parte de la secuencia previa al fatal desenlace.

In Kazakhstan, a woman decided to take her own life: she jumped from the window of a high-rise building and fell onto a stroller.



There was a two-year-old child in it. Both died. pic.twitter.com/RRAZazuyvu — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2026 Además, vecinos de la zona registraron en video los minutos previos al episodio, en los que se observa a la mujer sentada sobre la cornisa de la ventana antes de caer al vacío, mientras varias personas permanecen en las inmediaciones del edificio.

El antecedente que preocupa a las autoridades de Kasajistán Meses atrás, el Ministerio de Emergencias de Kazajistán informó que 60 niños habían caído desde ventanas solo durante 2026, con cinco fallecidos en el lugar y otros 55 trasladados a hospitales por distintos traumatismos.