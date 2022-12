Una clínica quiso enviar un saludo de Navidad, pero por error mandó un perturbador mensaje

Además, el texto incluía un link a para completar el formulario DS1500, que da derecho a las personas con enfermedades terminales a obtener ciertos beneficios.

El mensaje hizo entrar en pánico a mucha gente, en una época sensible como la Navidad.

"Lo primero que pensé fue: '¿Es algún tipo de broma enferma?'", relató a la BBC Carl Chegwin, paciente del centro médico y cuya madre también recibió el mensaje. "Me tomó completamente por sorpresa. No voy muy seguido al doctor y de pronto, de la nada, cáncer. Pensé: 'Sí, fumo, ¿ellos saben algo que yo no?'", agregó.

Una hora más tarde, desde la clínica reconocieron la equivocación: "Por favor, acepte nuestras sinceras disculpas por el texto enviado previamente. Fue un error".

"Nuestro mensaje debería haber sido: Le deseamos feliz Navidad y buen comienzo de año. En caso de emergencia por favor contacte al Servicio Nacional de Salud", finalizó el texto.