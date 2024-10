Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió la costa oeste de Estados Unidos

Hasta el momento no se han reportado víctimas o daños materiales en la región y el Servicio Sismológico de Estados Unidos no emitió ninguna alerta de tsunami. "No hay peligro de tsunami con este sismo en la costa de Oregón", escribió el organismo en sus redes sociales.

Pese al temblor, aseguraron que no existe riesgo de tsunami

El sismo ocurrió justo cuando el Estado ejecutaba un ejercicio para poner a prueba su capacidad de respuesta ante un eventual terremoto.

El operativo, llamado Iron-OR 24, es un simulacro de dos días durante el cual las autoridades de varias ciudades trabajan los mecanismos de respuesta en caso de que un terremoto de magnitud 9,0 sacuda la región, algo que podría tumbar los servicios de comunicación y electricidad, así como interrumpir carreteras y redes viales.

"Estamos tratando de responder mejor de forma general", indicó Amanda Westervelt, del servicio de emergencias de la ciudad de Portland, de acuerdo con medios locales, quien agregó que, con cada entrenamiento, "nos preparamos mejor para cualquier respuesta, cualquier emergencia a la que se enfrente la ciudad".