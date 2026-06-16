Un pasajero le arrancó un pedazo de oreja de un mordisco al chofer porque frenó lejos de la parada

El vehículo se detuvo unos metros más allá del lugar habitual, lo que desató la furia del hombre: lo insultó, le escupió encima y, en medio de un forcejeo, le quitó un trozo de cartílago.

Una detención del colectivo un poco más allá de la parada desató la furia del pasajero.

Un chofer de colectivo fue atacado salvajemente el sábado por la mañana en la ciudad italiana de Bolonia . El hecho ocurrió alrededor de las 8 en la plaza Minghetti, en pleno centro histórico, cuando un pasajero que acababa de subir al colectivo de la línea 96 lo insultó, le escupió encima y, en el transcurso de una pelea, le arrancó de un mordisco un trozo de cartílago de la oreja .

Según reconstruyeron los medios italianos TG24 Sky, Rai News y Bologna Today, todo comenzó porque el vehículo se detuvo algunos metros más allá de la parada habitual , sin que el chofer advirtiera de inmediato el brazo extendido del hombre, lo que bastó para desatar la furia del agresor.

El conductor intentó alejar al hombre, pero la situación escaló hasta convertirse en una violenta pelea dentro del vehículo. En medio del forcejeo, el atacante le mordió la oreja con tal fuerza que le desprendió un fragmento . Cuando vio llegar a la Policía, huyó del lugar. El chofer fue atendido por el servicio de emergencias médicas.

Las autoridades recabaron las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas a bordo del colectivo para identificar al responsable, que permanece prófugo y es buscado intensamente .

En respuesta al ataque, los sindicatos del sector convocaron un paro de ocho horas para el lunes 15 de junio. La medida de fuerza abarcó el servicio de transporte público y el People Mover, un tren ligero que conecta la estación con el aeropuerto, entre las 8:30 y las 16:30.

Ataque a un chofer de colectivo en Italia: las repercusiones políticas

El episodio generó repudio unánime en la dirigencia local. El secretario municipal de Movilidad e Infraestructura, Michele Campaniello, calificó el hecho como "un acto de violencia inaudita e inaceptable" y una "ofensa profunda a toda nuestra comunidad civil". Subrayó que los conductores de transporte público tienen "el derecho sagrado de operar en total seguridad" y que "ningún problema en el servicio, real o supuesto, podrá jamás justificar un gesto de barbarie semejante". Campaniello también expresó su confianza en que la Policía logre identificar al responsable gracias a las imágenes de seguridad.

Por su parte, el jefe del bloque legislativo de Lega, Matteo Di Benedetto, calificó la agresión de "escalofriante, absurda e inaceptable" y reclamó que el atacante sea identificado y detenido a la brevedad. Di Benedetto aprovechó para acusar a la administración comunal de haber subestimado el problema de la seguridad en el transporte público, exigiendo controles más eficaces y medidas concretas para evitar nuevos ataques.

El sindicato policial Coisp también expresó su solidaridad con el conductor herido y destacó que "quien ataca a quienes garantizan estos servicios no golpea solo a una persona, sino a toda la comunidad".

Este incidente se suma a una serie de agresiones contra trabajadores del transporte público en Italia, un fenómeno que los sindicatos del sector denuncian con creciente preocupación.