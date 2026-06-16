16 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Un pasajero le arrancó un pedazo de oreja de un mordisco al chofer porque frenó lejos de la parada

El vehículo se detuvo unos metros más allá del lugar habitual, lo que desató la furia del hombre: lo insultó, le escupió encima y, en medio de un forcejeo, le quitó un trozo de cartílago.

Por
Una detención del colectivo un poco más allá de la parada desató la furia del pasajero.

Una detención del colectivo un poco más allá de la parada desató la furia del pasajero.

Deposit Files

Un chofer de colectivo fue atacado salvajemente el sábado por la mañana en la ciudad italiana de Bolonia. El hecho ocurrió alrededor de las 8 en la plaza Minghetti, en pleno centro histórico, cuando un pasajero que acababa de subir al colectivo de la línea 96 lo insultó, le escupió encima y, en el transcurso de una pelea, le arrancó de un mordisco un trozo de cartílago de la oreja.

Una densa columna de humo negro cubrió la zona donde se estrelló el avión.
Te puede interesar:

Mueren ocho personas al estrellarse un bombardero B-52 en una base militar de California

Según reconstruyeron los medios italianos TG24 Sky, Rai News y Bologna Today, todo comenzó porque el vehículo se detuvo algunos metros más allá de la parada habitual, sin que el chofer advirtiera de inmediato el brazo extendido del hombre, lo que bastó para desatar la furia del agresor.

El conductor intentó alejar al hombre, pero la situación escaló hasta convertirse en una violenta pelea dentro del vehículo. En medio del forcejeo, el atacante le mordió la oreja con tal fuerza que le desprendió un fragmento. Cuando vio llegar a la Policía, huyó del lugar. El chofer fue atendido por el servicio de emergencias médicas.

Las autoridades recabaron las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas a bordo del colectivo para identificar al responsable, que permanece prófugo y es buscado intensamente.

Paro de ocho horas en el transporte público

En respuesta al ataque, los sindicatos del sector convocaron un paro de ocho horas para el lunes 15 de junio. La medida de fuerza abarcó el servicio de transporte público y el People Mover, un tren ligero que conecta la estación con el aeropuerto, entre las 8:30 y las 16:30.

Ataque a un chofer de colectivo en Italia: las repercusiones políticas

El episodio generó repudio unánime en la dirigencia local. El secretario municipal de Movilidad e Infraestructura, Michele Campaniello, calificó el hecho como "un acto de violencia inaudita e inaceptable" y una "ofensa profunda a toda nuestra comunidad civil". Subrayó que los conductores de transporte público tienen "el derecho sagrado de operar en total seguridad" y que "ningún problema en el servicio, real o supuesto, podrá jamás justificar un gesto de barbarie semejante". Campaniello también expresó su confianza en que la Policía logre identificar al responsable gracias a las imágenes de seguridad.

Por su parte, el jefe del bloque legislativo de Lega, Matteo Di Benedetto, calificó la agresión de "escalofriante, absurda e inaceptable" y reclamó que el atacante sea identificado y detenido a la brevedad. Di Benedetto aprovechó para acusar a la administración comunal de haber subestimado el problema de la seguridad en el transporte público, exigiendo controles más eficaces y medidas concretas para evitar nuevos ataques.

El sindicato policial Coisp también expresó su solidaridad con el conductor herido y destacó que "quien ataca a quienes garantizan estos servicios no golpea solo a una persona, sino a toda la comunidad".

Este incidente se suma a una serie de agresiones contra trabajadores del transporte público en Italia, un fenómeno que los sindicatos del sector denuncian con creciente preocupación.

Noticias relacionadas

Benjamin Netanyahu junto a Donald Trump.

Netanyahu reconoció sus diferencias con Trump: "No siempre estamos en sintonía"

Hezbolá se refirió al acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Hezbolá destacó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: "Es un gran logro"

Donald Trump llegando a Francia para la reunión del G7.

Donald Trump afirmó que el acuerdo con Irán "ya está firmado" y aseguró que el texto se conocerá "muy pronto"

Dictan prisión preventiva para tres instructores por la muerte de una joven en un salto sin arnés en Brasil

Dictan prisión preventiva para tres instructores de bungee jumping por la muerte de la joven en Brasil

Marius Borg Hoiby en 2022.

Condenaron por abuso sexual al hijo de la princesa de Noruega

El primer ministro británico, Keir Starmer.

El Reino Unido también prohíbe las redes sociales para menores de 16 años

Rating Cero

Pampita compró una caja de figuritas y le llegaron dos cajas de puré de tomate.

Pampita cayó en la trampa mundial: compró una caja de figuritas y recibió algo insólito

Pergolin actuó de Dios con Gil Navarro muerto en la novela.

Se supo: el insólito motivo por el que Mario Pergolini aceptó el papel de Dios en Floricienta

¿Qué pasó en Gran Hermano?

Gran Hermano 2026: una participante sufrió un ataque de nervios tras la eliminación de un compañero

Se trata de Ece Irtem, tenía 35 años recién cumplidos. 

Murió una reconocida actriz turca de cine y televisión el día después de su cumpleaños

Una situación increíble.

Se filtró la insólita acción de un famoso en un restaurant que dejó sin palabras a todos

Su cambio se basó en entrenamiento de fuerza y hábitos saludables.

Con cuatro ejercicios clave: así fue la impresionante transformación de Hilary Duff

últimas noticias

Reconocimiento y despedida para un crack de nuestro fútbol

Hizo historia en el fútbol santafesino, anunció su despedida y lo reconocieron como "deportista destacado"

Hace 9 minutos
Las autoridades detuvieron al hombre e incautaron el auto. 

Un hombre encapuchado intentó secuestrar a cuatro mujeres en Ezeiza y terminó detenido

Hace 16 minutos
El Gobierno flexibilizó el acceso a los créditos en dólares

El Banco Central flexibilizó los requisitos para acceder a créditos en dólares

Hace 17 minutos
El dólar oficial viene de una semana con altibajos.

El dólar se mantiene estable en plena expectativa tras el acuerdo EEUU-Irán

Hace 24 minutos
El jefe de Gabinete.

Más denuncias contra Adorni: lo acusan de "falsedad ideológica"

Hace 33 minutos