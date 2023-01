Un nuevo guiño de Elon Musk para que Donald Trump se decida y vuelva a Twitter

A pesar de que el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump ya anunció que no volverá Twitter, Elon Musk no deja de intentarlo. Después de haber adquirido la red social por u$s44.000 millones , el multimillonario utilizó su cuenta para volver a tentarlo.

La decisión del hombre más rico del mundo de comprar una porción mayoritaria de acciones de Twitter no solo sacudió a Wall Street sino que alimentó las expectativas de un posible cambio de rumbo en las políticas de la red social.

El 8 de enero de 2021, dos días después del asalto al Capitolio, Twitter eliminó la cuenta de Trump, que contaba con alrededor de 89 millones de seguidores, aduciendo "riesgos de incitación a la violencia". Facebook, Instagram y YouTube copiaron la medida.

Musk pretende que Trump vuelva a escribir e interactuar con los usuarios a través de Twitter, pero el expresidente estadounidense parecería tener una decisión tomada. "No me voy a Twitter me quedaré en Truth", le aseguró a Fox News.

"Espero que Elon compre Twitter porque la mejorará y es un buen hombre, pero yo me quedo en Truth", insistió y amplió su argumento: "Twitter tiene bots y cuentas falsas".