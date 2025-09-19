19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda de Donald Trump contra The New York Times

Steven Merryday consideró que el contenido de la demanda es “demasiado larga”, “superflua” y consideró que el presidente violó una norma procesal federal.

Por
Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda de Trump contra The New York Times

Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda de Trump contra The New York Times

Redes Sociales

En el medio del intento censura de Donald Trump a las cadenas de TV tras lo sucedido con Jimmy Kimmel, el juez federal estadounidense Steven Merryday desestimó la demanda por difamación que el presidente norteamericano presentó contra el diario The New York Times que pedía una indemnización de u$s15 mil millones.

Fallon, uno de los presentadores más vistos de EEUU.
Te puede interesar:

Jimmy Fallon respaldó a Jimmy Kimmel, tras la censura de Trump: "Es un tipo decente, espero que vuelva"

El juez argumentó su decisión porque consideró que el contenido de la demanda era “demasiado largo”, “superfluo” y “florida”. También sumó que “contraviene inequívoca e inexcusablemente los requisitos de la Regla 8”.

Donald Trump

La demanda acusaba al diario de difamación y calumnia a gran escala y alegaba que artículos y un libro publicados en 2024 perjudicaron la imagen de Trump y su candidatura presidencial. De este modo, pidió una indemnización de u$s15 mil millones.

Sin embargo, Merryday indicó que una demanda no es “ni un foro público para vituperios e invectivas” ni “una plataforma para desahogarse contra su adversario”. Le dio un plazo a Trump de 28 días para presentar una nueva demanda enmendada con no más de 40 páginas si quiere insistir.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Donald Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Tras la decisión de ABC de suspender indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel y la defensa de Stephen Colbert, quien lo catalogó como “censura flagrante”, el presidente Donald Trump apuntó contra las cadenas de TV y deslizó que les debería retirar las licencias a algunas de ellas que lo critican.

El conductor Kimmel había opinado sobre el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk en Utah y consideró que todo había sido cometido por un seguidor del Partido Republicado, específicamente del presidente. Luego de eso, Colbert lo defendió al aire y aseguró que no debe suceder ese tipo de crítica de parte del presidente a un colega.

Donald Trump 15082025

Ante esto, Trump sugirió ante diversos periodistas que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) debería quitar licencias: “Aseguró que las cadenas estaban 97% en su contra y que, aun así, ganó las elecciones en 2024. Me dan solo mala publicidad y prensa. Es decir, están obteniendo una licencia. Yo pensaría que tal vez su licencia debería serles retirada, dependerá de Brendan Carr”, indicó.

También sumó que las cadenas de televisión se dedican únicamente a atacarlo. Trump afirmó que operan con una licencia que no deberían usar para eso y consideró que son todos “un brazo del Partido Demócrata”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Reunión entre Milei y Trump. 

Avanza la chance de una reunión entre Milei y Trump antes de las elecciones de octubre

Javier Milei junto a Peter Lamelas.

Quién es Peter Lamelas, el emigrante cubano que pidió la "eliminación del peronismo y la izquierda"

Peter lamelas, nuevo embajador de EE.UU. en Argentina.

El Senado de Estados Unidos confirmó a Peter Lamelas como nuevo embajador en Argentina

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump, duro con Putin: "Me decepcionó, está matando a mucha gente"

Rating Cero

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

Sólo en cines: Taylor Swift lanza su nuevo disco The Life of a Showgirl con un evento especial

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

El tenis en vilo: cuál era el rumor sobre el triángulo amoroso entre Alcaraz, Sinner y una famosa modelo

Esta historia tiene pasión, pero también intriga y venganza.
play

Para maratonear: es una serie argentina, está en Netflix y tiene 10 capítulos increíbles

Una excelente serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Adolescencia: tiene 4 capítulos
play

Una excelente serie de Netflix que tenés que ver si te gustó Adolescencia: tiene 4 capítulos

Las nuevas Series Adolescentes de Netflix 
play

Citas modernas, apps y muchos bares: esta serie romántica con solo 7 capítulos es lo más visto de Netflix

Leyla, llega a la pantalla de Telefe.

Confirmado: Telefe emitirá una nueva novela turca con la intención de potenciar el rating

últimas noticias

Sus investigaciones muestran que el camino hacia una vida más larga y saludable se encuentra en la modificación de hábitos diarios, más que en medicamentos o atajos temporales.

Un experto en longevidad advirtió que buscar cambios rápidos en tu peso no servirá si no modificas tus hábitos

Hace 8 minutos
La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

Sólo en cines: Taylor Swift lanza su nuevo disco The Life of a Showgirl con un evento especial

Hace 10 minutos
Juan Crlos De Pablo.

El economista que más escucha Javier Milei alertó sobre el riesgo de default y la falta de dólares

Hace 33 minutos
play

El Banco Central vendió u$s678 millones ante la presión cambiaria: ya quemó más de u$s1.100 millones en la semana

Hace 1 hora
Milei confirmó que podría haber un salvataje del Tesoro de Estados Unidos: Estamos muy avanzados

Milei confirmó que podría haber un salvataje del Tesoro de Estados Unidos: "Estamos muy avanzados"

Hace 1 hora