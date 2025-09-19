Un juez federal de Estados Unidos desestimó la demanda de Donald Trump contra The New York Times

Steven Merryday consideró que el contenido de la demanda es “demasiado larga”, “superflua” y consideró que el presidente violó una norma procesal federal.

En el medio del intento censura de Donald Trump a las cadenas de TV tras lo sucedido con Jimmy Kimmel, el juez federal estadounidense Steven Merryday desestimó la demanda por difamación que el presidente norteamericano presentó contra el diario The New York Times que pedía una indemnización de u$s15 mil millones.

El juez argumentó su decisión porque consideró que el contenido de la demanda era “demasiado largo”, “superfluo” y “florida” . También sumó que “contraviene inequívoca e inexcusablemente los requisitos de la Regla 8”.

La demanda acusaba al diario de difamación y calumnia a gran escala y alegaba que artículos y un libro publicados en 2024 perjudicaron la imagen de Trump y su candidatura presidencial. De este modo, pidió una indemnización de u$s15 mil millones.

Sin embargo, Merryday indicó que una demanda no es “ni un foro público para vituperios e invectivas” ni “una plataforma para desahogarse contra su adversario”. Le dio un plazo a Trump de 28 días para presentar una nueva demanda enmendada con no más de 40 páginas si quiere insistir.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Donald Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Tras la decisión de ABC de suspender indefinidamente el programa de Jimmy Kimmel y la defensa de Stephen Colbert, quien lo catalogó como “censura flagrante”, el presidente Donald Trump apuntó contra las cadenas de TV y deslizó que les debería retirar las licencias a algunas de ellas que lo critican.

El conductor Kimmel había opinado sobre el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk en Utah y consideró que todo había sido cometido por un seguidor del Partido Republicado, específicamente del presidente. Luego de eso, Colbert lo defendió al aire y aseguró que no debe suceder ese tipo de crítica de parte del presidente a un colega.

Donald Trump 15082025 Imágenes Getty

Ante esto, Trump sugirió ante diversos periodistas que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) debería quitar licencias: “Aseguró que las cadenas estaban 97% en su contra y que, aun así, ganó las elecciones en 2024. Me dan solo mala publicidad y prensa. Es decir, están obteniendo una licencia. Yo pensaría que tal vez su licencia debería serles retirada, dependerá de Brendan Carr”, indicó.

También sumó que las cadenas de televisión se dedican únicamente a atacarlo. Trump afirmó que operan con una licencia que no deberían usar para eso y consideró que son todos “un brazo del Partido Demócrata”.