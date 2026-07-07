Un cardenal español fue denunciado por abuso y lo apartaron de sus funciones

Cinco mujeres denunciaron al cardenal español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat y considerado "papable" en el cónclave donde se eligió a León XIV, por episodios de agresión sexual. Las denuncias, que incluyen relatos de abrazos prolongados, intentos de besos y acercamientos físicos percibidos como inapropiados, llegaron a la nunciatura apostólica y ya son investigadas por el Vaticano.
El religioso de 74 años negó todo y anunció que se aparta de sus funciones "para no entorpecer el proceso", aclarando que seguirá colaborando con sus superiores. "No cometí ni agresión ni violencia ni acoso", aseguró en un comunicado a sus fieles, donde también adelantó que no presidirá celebraciones públicas ni actividades pastorales mientras dure la pesquisa.
Por ahora, no hay causas abiertas en la justicia marroquí, según confirmó el vicario general Marc Helfer. La Santa Sede, en tanto, no respondió consultas de la prensa.
El caso golpeó otra vez a la Iglesia católica, señalada por escándalos de abusos y encubrimientos. Si bien durante el pontificado de Francisco se impulsó una política de "tolerancia cero" con reformas para mejorar el manejo de denuncias, la situación de López Romero, que en mayo de 2025 figuraba entre los cardenales con más chances de suceder al Papa, abrió un nuevo capítulo en esa larga lista de crisis internas.
Cristóbal López Romero cumple desde 2017 funciones como arzobispo de Rabat, la capital de Marruecos, designado por el papa Francisco, y en 2019 fue creado cardenal. Es una de las figuras más visibles de la Iglesia católica en el norte de África.