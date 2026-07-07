Siria: atentado con bomba en Damasco durante la visita de Emmanuel Macron Desde la delegación francesa afirmaron no haber escuchado las explosiones, que causaron 18 heridos. Poco después, el mandatario se reunió con su par sirio, Ahmed al-Sharaa, en la primera visita de un jefe de Estado de la Unión Europa desde el derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024. Por Agregar C5N en









Emmanuel Macron se reunió en Damasco con el presidente sirio Ahmed al Sharaa. AP

Dos bombas explotaron este martes cerca de un hotel en Damasco, en Siria, donde el presidente francés Emmanuel Macron había pasado la noche. Sin embargo, desde su delegación afirmaron que el mandatario no escuchó las detonaciones y que se reunió con su par del país árabe, Ahmed al-Sharaa.

Las autoridades sirias informaron de que 18 personas resultaron heridas en las explosiones, un suceso que ensombreció la primera visita a Siria de un jefe de Estado de la Unión Europea desde que Sharaa derrocara a Bashar al-Assad en 2024, y que puso de manifiesto las continuas amenazas a la seguridad en el país.

Según señaló Reuters, las explosiones tuvieron lugar en una zona concurrida entre el Ministerio de Turismo de Siria y el Museo Nacional, frente al hotel Four Seasons, donde Macron había pasado la noche y se había reunido con grupos de la sociedad civil el martes por la mañana.

Tras el incidente, el mandatario francés aseguró que su visita al país árabe continúa. "Nada puede socavar el deseo de los sirios de vivir en una Siria plenamente soberana y segura. Esta mañana conocí Siria en toda su diversidad y vi dignidad, valentía y determinación", escribió en su cuenta de X.

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